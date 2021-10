Ioana Constantin: Ce rușinoase declarații face Barna la audierile din Parlament despre relația României cu SUA!

'Aici nu sunteți la Renew, băieți! Ce rușinoase declarații face Barna la audierile din Parlament despre relația României cu SUA! Mai mult, este incredibil și că din programul de guvernare propus au fost scoși cei 2% pentru Apărare, asumați de statele NATO. NATO și SUA au fost și rămân singura garanție a libertății, prosperității și securității pentru statele din Europa de Est. Parteneriatul nostru cu NATO a dat drumul drept pentru România în ultimele 2 decenii. #weareNATO', a scris Ioana Constantin, pe pagina sa de Facebook.

Dan Barna, gafe la audierile din Parlament: SUA și-au luat mâna în mod formal de pe toate zonele și de pe estul Europei

'Vreau să iau câteva elemente punctuale. Relația cu Statele Unite – da, relația cu Statele Unite este unul din cei trei piloni, exact cu asta am început. Pentru că, dincolo de așezarea în pagină a programului, și în așezarea mea direcțiile strategice principale se regăsesc în ceea ce am spus deja, dar oportunitatea pe care noi o avem ca țară vine tocmai în contextul în care Statele Unite și-au luat mâna în mod formal de pe toate zonele și de pe estul Europei, mutându-și într-adevăr prioritățile în zona Pacifică, or în acest context oportunitatea pe care o avem vine tocmai din acest lucru în care americanii spun `fiți parteneri cu noi fiecare în zona voastră`, or aceasta este o poziționare firească pe care trebuie să o avem', a spus Dan Barna.

Ce a declarat despre NATO

'În acest context este subiectul legat de autonomia strategică europeană și discuția complicată la UE despre relația cu SUA (…) Toate aceste lucruri funcționează în măsura în care înțelegem că o eventuală armată europeană separată este cea mai proastă abordare posibilă. Dacă intrăm iar într-o fugăreală de alocat resurse pe cumpărat submarine mai performante, în paralel cu un NATO care funcționează… Cred foarte mult că dezvoltarea strategică trebuie făcută complementar cu NATO, umbrela cadru sub care funcționăm', a mai menționat Dan Barna.

Dan Barna - aviz negativ pentru funcţia de ministru al Afacerilor Externe

Dan Barna a primit marţi, din partea comisiilor parlamentare de specialitate, aviz negativ pentru funcţia de ministru al Afacerilor Externe. S-au întrunit 20 de voturi 'împotrivă', 11 voturi 'pentru' şi 4 abţineri.