Întrebare riscantă pentru Clotilde Armand după apariția excentrică la incendiu când s-a îmbrăcat în pompier

Dacă la incendiu, Clotilde Armand s-a îmbrăcat în pompier, la inspecția din Herăstrău se va duce în costum de baie? O sfătuim să aibă grijă pentru că poate răci, este frig afară.

Clotilde Armand a reuşit să îşi atragă din nou critici vehemente după ce s-a îmbrăcat în pompier pentru a da declaraţii presei.

Cel care a luat-o în colimator şi i-a cerut chiar demisia este Daniel Ciungu, consilier local PNL în sectorul 1.

„Când pompierii sunt în misiune și au un foc imens de stins ce faci tu ca primar?

Te duci să te bagi în seamă, să îi ții din munca lor și să le iei echipamentul personal necesar luptei contra focului ca să dai tu declarații la presă?!! What?!

Dați-vă doamnă demisia! Ați atins culmea penibilului!

P.S. E tragi comic că sunteți invizibilă sectorului pentru că nu primiți nicio audiență și nu discutați cu nimeni, dar vă așteptați să vă recunoască lumea reală din sector, nu trolii plătiți din online", a scris Daniel Ciungu pe Facebook.

Poliţiştii Secţiei 2 din Bucureşti au deschis, miercuri, în urma verificărilor, un dosar penal pentru distrugere din culpă, cercetările fiind continuate sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 1, informează Biroul de presă al Direcţiei Generale a Poliţiei Municipiului Bucureşti (DGPMB).



Opt apartamente au fost afectate, marţi, de incendiul care a cuprins o clădire cu cinci etaje, de pe şoseaua Nordului din Capitală.



Flăcările au cuprins apartamentele aflate la etajul 5, de tip duplex, informează Biroul de presă al Inspectoratului Situaţii de Urgenţă Bucureşti-Ilfov (ISUBIF).



Incendiul a fost lichidat de pompieri. Nu au fost înregistrate victime.



Suprafaţa afectată de incendiu a fost de aproximativ 1.100 de metri pătraţi, arată sursa citată.



Dispozitivul care a acţionat în zonă a fost suplimentat, în total fiind angrenate 20 de autospeciale de stingere, patru autoscări, o autospecială pentru descarcerare şi una SMURD.

Primarul Sectorului 1, Clotilde Armand, a anunţat, un proiect prin care fiecare cetăţean major cu domiciliul în sector ar putea primi un tichet anticriză de 1.000 lei pentru energie şi a făcut apel la reprezentanţii partidelor politice din Consiliul Local să lase „calculele electorale" şi să aprobe acest proiect.

„Vă prezint, în premieră pentru administraţiile locale, măsurile noastre pentru cetăţenii sectorului afectaţi de actuala criză energetică. Oferim un sprijin financiar cetăţenilor din Sectorul 1 pentru a putea trece mai uşor de criza energetică. Încurajăm implementarea unor măsuri de eficienţă energetică în fiecare locuinţă din Sectorul 1. Oferim 200 milioane de lei locuitorilor din Sectorul 1. E vorba de un sprijin financiar sub formă de tichet anticriză în valoare de 1.000 lei pentru fiecare locuitor", a declarat Armand, într-o conferinţă de presă.



Ea a precizat că ajutorul este nominal şi va primi acest tichet anticriză fiecare locuitor care a împlinit 18 ani. "De acest ajutor nu vor beneficia decât cetăţenii care au domiciliul în Sectorul 1", a mai precizat Clotilde Armand, adăugând că fiecare cetăţean va primi tichetul acasă.

Manevră de imagine à la Clotilde Armand

De fapt, este doar o manevră de imagine prin care Clotilde Armand încearcă să arate oamenilor că le dă „ceva” și practic vrea să-i pună pe cei de la PSD, PNL și alte partide din Consiliu în situația de a vota împotrivă. De ce? Pentru că inițiativa nu pare „prea” legală, nici rațională și nici nu se știe cum va da banii.

Cum dă Clotilde Armand efectiv 1.000 lei? Îi aruncă peste gard, îi trimite prin poștă, îi aruncă din avion, tipărește cupoane?

Este a doua manevră de acest fel. Recent spunea că vrea să echipeze anumite blocuri cu panouri solare. Dar nu avea nimic concret, niciun studiu de fezabilitate, motiv pentru care a fost blocată în Consiliu. Dar ei îi convine să propună tot felul de idei „mărețe”, dar fără suport pentru că așa poate arăta cu degetul spre opoziție și să spună: „mă blochează! Se opun binelui comun etc”.

Ce-i drept ar fi o lovitură a Consiliului să nu blocheze inițiativa cu ajutorul de 1.000 lei și să arate astfel că primarul Clotilde Armand nu este pregătită să pună proiectul în practică, neavând pasul 2. Primarul nu are un proiect adevărat în spate, ci pur și simplu o declarație care sună bine:„ să dăm 1.000 lei fiecare locuitor”.

În plus, Sectorul 1 este cel mai bogat din București. Și dovadă că inițiativa lui Clotilde Armand nu este gândită, ne punem întrebarea ce sens are să ajuți bogații, în loc, eventual, să dai 3.000-4.000 lei familiilor cu venituri modeste din Sectorul 1? Se putea face o anchetă socială pentru a vedea cine are nevoie de tichete anticriză, nu să dai tuturor. Practic, Clotilde Armand vrea să dea 1.000 lei și celui care stă într-o vilă cu două etaje și unuia care stă într-o garsonieră și nu are bani să treacă iarna. Nici nu este moral să le dai bani tuturor, indiferent ce salarii au, în loc să construiești o școală, de exemplu, să repari un drum sau să faci o parcare.

Dar vedem cu ce jocuri de imagine ne va mai surprinde Clotilde Armand...

