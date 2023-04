Întoarcerea unui panda de la o grădină zoologică din SUA, aşteptată cu nerăbdare în China

Milioane de chinezi au urmărit cum o grădină zoologică din SUA şi-a luat rămas bun de la un panda gigant înainte de îndelung discutata întoarcere a sa acasă după 20 de ani, informează Agerpres.



Ya Ya şi partenerul ei, Le Le, care a murit în luna februarie, au fost monitorizaţi îndeaproape de internauţii chinezi, după ce au fost formulate acuzaţii cu privire la modul în care cei doi panda erau trataţi la grădina zoologică americană.



Memphis Zoo a negat astfel de acuzaţii şi i-a acuzat pe activişti că răspândesc informaţii false.



Grădina zoologică susţine că Ya Ya suferă de o afecţiune cronică a pielii şi a blănii, care "ocazional îi face blana să arate rară şi neuniformă".



Circa 500 de persoane au participat la evenimentul din Memphis, Tennessee, care a inclus reprezentaţii dedicate culturii chineze şi citirea unor scrisori de adio.



Ya Ya a fost înconjurată de bambus şi a primit un tort de îngheţată special, realizat din struguri, trestie de zahăr şi prăjituri, potrivit fotografiilor şi videoclipurilor partajate online. Numeroşi chinezi au urmărit live, online, evenimentul.



"Drum bun Ya Ya. Vei fi regretată de atât de mulţi", notează un comentariu postat pe pagina de Facebook a grădinii zoologice. "Ne va fi dor de tine... Ne-ai adus atât de multă bucurie", a adăugat un utilizator pe pagina de Twitter a Memphis Zoo.



Alte comentarii la adresa grădinii zoologice au părut însă mai agresive. "Nu mai mimaţi afecţiunea, îmi faceţi greaţă", susţinea un comentariu în chineză.



"Ya Ya a trecut prin momente atât de grele. Întoarce-te acasă - te aşteptăm cu toţii", a scris o altă persoană.



Ya Ya şi Le Le au ajuns la Memphis în 2003, împrumutaţi de către China.



În ultima vreme însă, Memphis Zoo s-a aflat în vizorul internauţilor chinezi, în urma unor acuzaţii că Ya Ya şi Le Le au fost prost trataţi la grădina zoologică.

Un semnal de alarmă?

Un videoclip postat anul trecut de grupurile In Defense of Animals şi Panda Voices îi arăta pe cei doi panda mergând în cerc. Grupurile au declarat că animalele păreau să fi pierdut din blană şi din greutate şi au cerut ca acestea să fie "restituite Chinei înainte de a fi prea târziu".



Responsabilii grădinii zoologice au replicat că cei doi panda sunt "două dintre cele mai răsfăţate animale de pe planetă", potrivit Associated Press.



"Ya Ya trăieşte cu o afecţiune cronică a pielii şi a blănii. Această afecţiune nu îi afectează calitatea vieţii, dar ocazional îi face blana să arate rară şi neuniformă. Această afecţiune este monitorizată îndeaproape de echipa noastră de îngrijire a animalelor şi de personalul veterinar", a precizat, pe site-ul său, grădina zoologică.



Câteva luni mai târziu, Memphis Zoo a anunţat că cei doi panda vor fi restituiţi Chinei, deoarece un acord cu Asociaţia chineză a Grădinilor Zoologice a ajuns la final, şi că decizia sa nu a avut nimic de-a face cu presiunea exercitată de activiştii pentru protecţia animalelor, potrivit Reuters.



Nemulţumirea internauţilor s-a reaprins însă după moartea lui Le Le, în vârstă de 25 de ani, în luna februarie. Deşi un panda gigant trăieşte de obicei între 25 şi 30 de ani în captivitate, mulţi s-au întrebat dacă nu cumva animalele considerate de obicei "comoara naţională" a Chinei sunt neglijate de către îngrijitorii de la grădinile zoologice din SUA, în condiţiile în care relaţiile dintre cele două ţări s-au înrăutăţit deja din cauza disputelor diplomatice şi a barierelor comerciale.



Dar experţii chinezi care au zburat în SUA după moartea lui Le Le au ajuns, alături de colegii lor americani, la concluzia preliminară că acesta a murit din cauza unei boli de inimă. De asemenea, ei au verificat şi starea sănătăţii lui Ya Ya şi au stabilit că aceasta avea un apetit bun şi o greutate stabilă, dar că suferea de căderea părului din cauza unei boli de piele.



Ya Ya urmează să se întoarcă în China până la sfârşitul acestei luni, potrivit presei chineze.

