Interviu din mijlocul terorii: Ce crede Miki Koren, un român din Tel Aviv despre conflictul dintre Israel și Iran. Mesaj pentru țara noastră

Sâmbătă seara, întreaga lume a fost cu ochii pe Statul Israel. După ce Israelul a bombardat consulatul iranian din Damasc și a ucis un general de rang înalt și câțiva ofițeri iranieni, răspunsul Iranului a venit. Iranul a lansat 200 de drone, rachete de croazieră și rachete balistice împotriva Israelului, potrivit purtătorului de cuvânt al armatei israeliene, Daniel Hagari. Majoritatea au fost interceptate în afara frontierelor israeliene.

Vă prezentăm mai jos a treia parte a interviului cu Miki Koren:

DC News: Ce credeți că s-ar putea întâmpla în continuare în conflictul dintre Statul Israel și Republica Islamică Iran?

Miki Koren: Momentan americanii și țările Comunității Europene au spus să încercăm să restrângem această răzbunare, adică să fie la un nivel redus, ca să nu izbucnească un conflict regional. Sigur, într-un conflict regional (și poate mondial, deoarece iranienii sunt susținuți de ruși), toată lumea are numai de pierdut, pentru că războaiele astea de fapt nu fac altceva decât să distrugă. Orice conflict local poate degenera într-o conflagrație din care toată lumea are numai de pierdut și atunci este bine ca cei care au putere de decizie să înceapă să gândească, dar nu cu sângele la cap, ci într-un mod rațional.

DC News: Considerați că poporul român înțelege poporul israelian? Când vine vorba despre situația din Israel, au românii o atitudine diferită față de restul europenilor?

Miki Koren: Pot să vă spun că sunt destui israelieni care vin acum în România pentru că este perioada Paștelui la evrei și este vacanța de Paști. De asemenea, oamenii vin și pentru că România este o țară sigură pentru israelieni. Am să intru mai în amănunt. Europa este împărțită din punct de vedere al securității pentru israelieni în 2 părți: partea estică a Europei, care este sigură pentru israelieni, și partea vestică a Europei, care nu este atât de sigură. Vreau să știți foarte bine că în București noi n-am văzut demonstrații ale musulmanilor de susținere a Hamasului, ca la Londra, Manchester, Amsterdam, Paris, Berlin și în alte capitale din Europa de vest.

N-am văzut ca arabii să se urce pe statuia lui Ion Brătianu din Piața Universității și să pună un steag palestinian, așa cum au făcut la Londra, în Trafalgar Square. Acum am auzit la radio că președintele Iohannis și prim-ministrul Ciolacu au fost de partea Israelului și au condamnat bombardarea cu rachete și drone a Iranului împotriva Israelului. În general, în România, oamenii, poate și din cauza experienței tragice a celor aproape 500 de ani sub jugul otoman, nu sunt chiar așa de atrași de Islam, ci mai curând sunt de partea evreilor.

Românii sunt destul de atrași de religie, mai ales după căderea comunismului, și știu din Biblie că Iisus Hristos a fost evreu. De asemenea, populație musulmană venită prin imigrație, ca în Europa de Vest, nu prea există în România. Nu există acele cartiere musulmane în care poliției îi este frică să intre, ca în suburbiile Parisului, Marsiliei sau în Marea Britanie, în orașe precum Manchester sau Birmingham. Din aceste motive, în România, te simți sigur ca israelian. Vezi oameni religioși pe stradă cărora nu le este frică să vorbească ebraica, există sinagogi pentru cei care vor să se roage, restaurante kosher. România este și o țară turistică foarte frumoasă, unde ai ce vizita. De aceea este un obiectiv turistic foarte solicitat de turistul israelian. Puteți să verificați, încercați să căutați în această perioadă un bilet de avion București-Tel Aviv și să vedeți cât costă acum, în perioada Paștelui, e enorm, conform principiului cererii și ofertei.

DC News: Cum vedeți rezolvarea conflictului din Fâșia Gaza? Este posibilă realizarea păcii între Statul Israel și Statul Palestina?

Miki Koren: În primul rând, Hamas trebuie să elibereze ostaticii, 136 de oameni nevinovați din care circa 30 nu mai sunt în viață, după informațiile serviciilor de securitate. Acei oameni nevinovați zac de peste 6 luni în tunelurile săpate de Hamas. După care, se consideră că americanii ar dori să facă un fel de coaliție cu statele arabe care au relații diplomatice cu Israelul, precum Egiptul, Iordania, Emiratele, și să preia temporar conducerea administrativă în Gaza, astfel ca încetul cu încetul să o transfere Autorității Palestiniene îmbunătățită (la ora actuală este o administrație coruptă și fără putere de decizie) care să înlocuiască Hamasul. Hamas trebuie să dispară din conducerea administrativă, politică și militară a Fâșiei Gaza. Hamas este o organizație teroristă, fanatic religioasă, care nu are alt scop decât ștergerea Israelului de pe harta lumii. Au circulat prin presa israeliană niște documente descoperite prin tunelurile din Gaza în care erau scrise intențiile Hamasului în ipoteza (utopică) în care ar fi câștigat războiul început pe 7 octombrie. Ei preconizau să împartă toată Palestina, ceea ce se numește în limbajul lor "from the river to the sea ", adică de la râul Iordan până la Marea Mediterană, în cantoane.

Cantoanele ar fi trebuit să fie conduse de refugiații palestinieni care au plecat în urma războiului de independență din 1948, când s-a format Statul Israel. In ceea ce privește evreii care locuiesc în prezent în Israel (ei o numesc Palestina ocupată), în primul rând toți soldații și ofițerii vor fi omorâți. Parte din israelieni care au dublă cetățenie, cum sunt eu, vor putea să plece în țările unde au cetățenie, iar ei (Hamas) vor păstra totuși oamenii cu cap, respectiv cei care se pricep în irigații, în producerea de energie electrică solară, desalinizarea apei de mare, oamenii de care Palestina ar avea mare nevoie. Deci oamenii cu cap care sunt cercetători, ingineri, oameni de știință, pe aceștia îi păstrăm și îi punem să muncească pentru noi (Hamas). Ei vor fi stăpâni, iar evreii vor munci ca sclavi pentru ei. Deci vă dați seama care e concluzia care se poate trage din acest plan diabolic, că de fapt ei nu vor pace, ei vor să-i arunce pe evrei în mare, acesta este scopul lor, și atunci cum să faci pace cu ei? Soluția a două state așa cum visează Europa și președintele Biden este o utopie. Planul lor (al Hamas) la ora actuală este nerealizabil, pentru că, totuși, Israelul este o forță militară. Vom vedea ce ne rezervă viitorul, ce ne așteaptă în continuare, că nu e vorba de azi, de mâine, e vorba de zeci și sute de ani în continuare.

DC News: Aveți un mesaj pentru comunitatea evreiască de aici, din România?

Miki Koren: Le doresc sărbători fericite, acum, de Pesaḥ. Din vechea comunitate evreiască, după ultimul recensământ, au mai rămas circa 2.700 de evrei din cei 800.000 câți erau înainte de cel de-Al Doilea Război Mondial. În București au mai rămas circa 1.200 de evrei, față de peste 100.000, câți erau înainte de război. Marea majoritate au plecat în perioada comunismului, ca și mine. Urez și poporului român sănătate, fericire, pentru că și la dumneavoastră vine Paștele, pe 5 mai. Doresc poporului român în continuare prosperitate și o dezvoltare economică cât mai rapidă pentru a ajunge în rândul statelor dezvoltate din Europa, precum Germania.





