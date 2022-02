Întâmplare incredibilă în Ministerul Sănătăţii. Bulai: I-au furat haina de blană. A trimis repede să-i cumpere alta

Val Vîlcu și Alfred Bulai au vorbit, în cadrul podcastului „Nod în Papură“, de la DC News, despre modul în care se intra în instituțiile publice în anii ’90. Jurnalistul Val Vîlcu a venit cu un exemplu care nu a făcut cinste României la vremea respectivă:

„Eu am fost la Foreign & Commonwealth Office, în anii ’90, era cu IRA (n.r. Armata Republicană Irlandeză), aveau probleme în comparație cu România. Era o delegație cu mai mulți din est și am avut 2-3 ore de pauză. M-am învârtit prin Londra și am întârziat, ca un bun român, bineînțeles. Ăia intraseră, iar eu, cu engleza mea de baltă, m-am dus la poartă acolo și am zis: Știți, eu sunt cu băieții ăia care... . Ăla, simpatic, mi-a zis pe unde să mă duc și nu mi-a cerut un act. Nu știu dacă înțelegi! Omul ăla, amabil, s-a prins. Bine, probabil că au zeci de mii de sisteme de securitate. Nu mi-a cerut buletinul, nu m-a întrebat la cine merg. E și prezumția de nevinovăție, că îți dai seama dacă ăla arată ca un terorist“, a spus Alfred Bulai.

„Prin 1994-1995, se intra ușor în ministere. Pur și simplu întrebai portarul pe unde să o iei. Era ministru al Sănătății academicianul Mincu și a venit la Ministerul Sănătății omologul din Bulgaria, o doamnă. I-au furat haina de blană din holul ministerului. Rușine mare! Mincu a trimis repede pe unul să-i cumpere altă haină. Aia spunea: Domn’le, a mea era de nu știu ce animal, asta e mai nasoală. Abia atunci au pus pază și control. Deci, probabil că ăștia mai deștepți din Occident te fotografiază cu trei străzi înainte, au anumite sisteme.“, a spus, cu amuzament, Val Vîlcu.

Garsoniera de 11 mp din Cluj, la Nod în Papură. Comparaţie cu căminele de nefamilişti: Să construim repede şi pentru mulţi

"Nu vorbim și de garsoniera din Cluj de 11 metri pătrați și nu știu câte zeci de mii de euro? Circulă bancuri că dacă vin hoții trebuie să ieși afară că n-au loc cu tine înăuntru”, a început discuția Val Vâlcu în emisiunea „Nod în papură”.

"Mă, acum dacă e doar de închiriat probabil că se închiriază și spații mai mici. Știi că sunt apartamente mai mici decât atât în România”, a replicat sociologul Alfred Bulai.

"Mai mici de 11 metri pătrați? Că înseamnă 3 metri pe 3 metri jumătate”, a răspuns Vâlcu.

"Da, du-te la Cosmos, la capătul Pantelimonului. E partea cu fostul liceu Sahia, în spate erau niște blocuri cu 'apartamente', teoretic confort patru. Deci era un fel de cameră, n-avea bucătărie. Avea un geam și puneai o masă acolo. Asta era tot”, a transmis Bulai.

"Căminele de nefamiliști erau cel mai odioase”, a mai spus Vâlcu (citește continuarea AICI).

