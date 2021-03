Inovație în modă. Ralph Lauren schimbă modul de colorare a bumbacului

Ralph Lauren Corporation a anunţat luni că a înfiinţat o platformă multi-etapizată numită "Color on Demand" (Culoare la cerere), descrisă de companie ca fiind primul sistem de vopsire a bumbacului cu zero ape reziduale, relatează luni DPA, citează Agerpres.



Pâna în 2025, compania îşi propune să utilizeze platforma "Color on Demand" în peste 80% dintre produsele din bumbac.



Compania a menţionat că în fiecare an trilioane de litri de apă sunt utilizaţi doar pentru vopsirea ţesăturilor, fiind astfel generate aproximativ 20% din cantitatea de ape reziduale din lume.

Ce presupune "Color on Demand"



Apele reziduale netratate sunt extrem de poluante şi necesită un tratament riguros, îndelungat şi costisitor pentru ca această apă să poată fi reutilizată.



"Color on Demand" este un sistem nou, compus dintr-un set de tehnologii ce vor permite reciclarea şi reutilizarea în totalitate a apei rezultată din procesul de vopsire.



Pe lângă o cantitate semnificativă de apă economisită, "Color on Demand" reduce dramatic şi cantitatea de substanţe chimice şi de coloranţi, economisind totodată timpul şi energia alocate procesului de vopsire a bumbacului.



În plus, "Color on Demand" oferă un mod mai eficient şi mai durabil de a colora bumbacul în orice moment în cadrul procesului de producţie, nu doar în faza iniţială. Acest lucru va permite reducerea semnificativă a timpului pentru luarea deciziilor privind culoarea produsului.