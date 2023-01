Inna, despre momentul în care a fost cerută în căsătorie de iubitul ei, Deliric: Eram supărată, știam ce urmează...

"A fost o surpriză și pentru mine, nu doar pentru voi, chiar nu mă așteptam. A venit într-un moment în care eram supărată din cauza stării de sănătate a bunicii mele, foarte tristă, pentru că știam ce urmează, și cererea în căsătorie a fost fericirea supremă. Practic, un rollercoaster emoțional. Dar e fericire pură când vine un astfel de gest de dragoste de la omul pe care îl iubești și alături de care te vezi pentru tot restul vieții. Este superb! Și este cu atât mai prețios cu cât Toto s-a implicat 100% în alegerea diamantului, realizarea inelului, a urmărit tot procesul de la început. Este minunat!", a spus Inna pentru viva.ro.

Cei doi au o poveste de dragoste ce durează, deja, de mai mulţi ani, dar au apărut în public abia în 2020. Inna a publicat, la începutul lunii, mai multe imagini cu nelul de logodnă primit de la Deliric.

"A fost un an plin 2022 și sunt recunoscătoare pentru experiențele trăite"

"Sunt bine, chiar a fost un an plin 2022 și sunt recunoscătoare pentru experiențele trăite. Am lansat multă muzică, am avut colaborări cu artiști precum Timmy Trumpet, Ilkay Sencan și Reynmen, din Turcia, cu The Motans, albumul "Champagne Problems", cu 15 piese rezultate în urma Dance Queens House, acea sesiune de 16 zile în care stau izolată într-o casă cu producători și compozitori, facem muzică, filmăm experiența și postez episoadele pe canalul meu de YouTube ca vloguri. Deja am încheiat cel de-al treilea sezon și, cât de curând, vine și albumul cu piesele aferente noului sezon.

2022 a fost anul în care am urcat pentru prima dată pe scena de la Tomorrowland cu Timmy Trumpet, Dimitri Vegas și Like Mike, și a fost magic! 200.000 de oameni în fața scenei. Tot în 2022, am împlinit 1 miliard de vizualizări și streamuri și 7 milioane de subscriberi pe YouTube, ceea ce reprezintă un milestone important, pentru care sunt recunoscătoare echipei mele, producătorilor și compozitorilor cu care am lucrat și, bineînțeles, publicului", a mai spus artista.

