”Consideri ca este este posibil ca acest Certificat Digital să fie aprobat de PE, să treacă prin acordul politic și să fie disponibil la începutul verii, la 1 iunie, pentru că acesta este momentul începerii vacanței de vară și va fi de ajutor pentru industria de turism să aibă acest Certificat Verde Digital?”, a întrebat Claudia Țapardel.

”Da, în ceea ce privește Certificatul Digital sunt un mare fan. Sunt un mare susținător. În noua mea capacitate, și ai prezentat-o la început, sunt responsabil de toate politicile care privesc transformarea, în ceea ce privește industria, mobilitatea și turismul.

Trebuie să spun că în ceea ce privește turismul, UE are competențe limitate, dar ceea ce am demostrat în perioada pandemiei este faptul că fără coordonarea de la nivelul UE, statele membre ar fi fost pierdute. Aceasta este clar. Și acum ele au văzut că face sens să acorde o serie de competențe la nivel european pentru că se pot coordona mult mai bine.

Așadar, în ceea ce privește Certificatul Verde Digital îl susțin în totalitate. De ce? Pentru că acum câteva luni, eu am fost cel care a adus în discuție așa-numitul Certificat European pentru Turism, care nu era în mod direct un certificat digital, dar am vrut să avem o serie de criterii la nivel european pentru a câștiga încrederea consumatorului, pentru că dacă ești consumator vrei să știi dacă acel hotel este sigur din punct de vedere sanitar, al Covid, sau nu. Și de aceea am făcut niște propuneri, dar am fost blocați de către CE mai întâi, iar apoi de statele membre”, a spus eurodeputatul german Ismail Ertug în cadrul emisiunii ”Din culisele Europei – All about EU”.