”În 2019, am depășit 1 miliard de euro”. Prof. univ. dr. Siminică: Ar părea mult, dar... situația este dramatică / Foto: Pixabay

Prof. univ. dr. Marian Siminică, director executiv al Institutului de Studii Economice, a prezentat, în cadrul dezbaterii ”Cercetarea științifică în domeniul financiar. Provocări și soluții”, organizată de ISF și DCMedia Group, o analiză pe finanțarea sectorului CDI în România, comparativ cu ce se întâmplă în Uniunea Europeană.

"Am realizat o scurtă analiză pe finanțarea sectorului CDI, comparativ cu ce se întâmplă în Uniunea Europeană și m-am axat pe două probleme: pe finanțarea sectorului CDI și respectiv pe resursa umană din acest domeniu și legat de aceasta, cu gradul de aplicabilitate a facilităților fiscale care sunt aprobate, dar, din punct de vedere aplicativ, sunt rămase în urmă, să zicem așa. Cu privire la nivelul finanțării am folosit datele publicate în bazele de date Eurostat. Am luat ca referință anul 2019, înaintea pandemiei. Anul 2020, oricum, datele statistice ar fi afectate probabil de comportamentul liberalizării în această perioadă, deci referința este 2019 și m-am uitat pe o perioadă de retrospectivă cam de 10 ani în spate.

Un lucru bun este că nivelul cheltuielilor de cercetare și dezvoltare în România a crescut, în sumă absolută vorbesc. Dacă prin 2014 raportam per total, deci și finanțare publică, și mediul de afaceri, și universitățile, și entitățile non-profit, practic cele patru sectoare, în 2014 erau raportate 514 de milioane de euro, în 2019 am depășit un miliard de euro. Deci în sumă absolută a crescut.

Ar părea mult un miliard de euro în 2019, dar dacă îl raportăm la PIB și ne uităm comparativ la ce se întâmplă în țările din jur, vedem că este foarte puțin, chiar dacă în sumă absolută, repet, avem o creștere per total. Pe componente avem ceva dificultăți. Să spunem că partea bună este că a crescut contribuția sectorului mediului de afaceri, care a ajuns să dețină aproape 60% din cheltuielile de cercetare și dezvoltare, în condițiile unei medii europene de 66%. Deci suntem sub, dar poate că este zona unde suntem cel mai apropiat de medie în raport cu restul indicatorilor și vom vedea că situația este de-a dreptul dramatică prin prisma valorilor foarte scăzute raportate la media europeană, respectiv la situația din țări dezvoltate.

Țările din UE care investesc cel mai mult în cercetare și dezvoltare

Pe ansamblul Uniunii Europene, incluzând și Marea Britanie în raportări, în 2019 au fost circa 350 de miliarde de euro cheltuiți în activitatea de cercetare. Deci noi un miliard, în Europa au fost 350 de miliarde, raport de mărime. Pe prima poziție este Germania cu circa 109 de miliarde de euro, urmată de Franța și Marea Britanie. Cele 3 state împreună dețin 58% din totalul cheltuielilor de cercetare și dezvoltare, deci iată un grad foarte mare de concentrare al bugetelor de cercetare aici, Germania, Franța și Marea Britanie.", a explicat prof. univ. dr. Marian Siminică.

