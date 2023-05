"Îmi vine să mă dau cu capul de mașină". Gina Pistol, înainte de nunta cu Smiley: Ce, vreti să vedeti numai lucruri frumoase?

"Îmi vine să mă opresc și să mă dau cu capul de mașină"

"Cu traficul acesta, o să ajung și eu la cununia civilă de sâmbătă. Băi, stăteam, așa, la semafor si mă gândeam… Eu și gândurile mele în trafic. Ziceam așa că, dacă eram și eu un om normal și o viitoare mireasă normală, programul meu din această săptămână ar fi arătat cu totul altfel. Adică m-aș fi întâlnit și eu cu câteva prietene la restaurant, să stăm de vorbă, să râdem, să bem un pahar de Prosseco. Poate aș fi mers o zi sau două la Spa, să-mi fac niște proceduri, poate aș fi mers să-mi fac niște masaje de relaxare, să mă relaxeze la cap. Nu știu, aș fi făcut alte chestii, mult mai normale. Nu, mă, nu. Mie nu-mi place normalul. Mie îmi place să stau în trafic, să mă enervez la semafor. (…) Deci, băi, îmi vine să mă opresc și să mă dau cu capul de mașină", a spus Gina Pistol pe Instagram.

"Eu încă nu realizez ce se întâmplă"

"Oricum, trebuie să vorbesc cu terapeuta mea să rezolv problema asta. Așa îmi place să mă țin ocupată și să mă chinui, mă… Ăsta este cuvântul, îmi place să mă chinui. Nu-mi place să mă relaxez si eu. Am fost, am luat rochiile, le am pe amândouă bine puse, acasă. Deci, trebuie să văd cum mă aranjez la păr și ce machiaj îmi fac. Mai am puțin. Eu încă nu realizez ce se întâmplă, pentru că sunt prinsă cu atâta treabă", a mai spus vedeta.

"Ce, vreti să vedeti numai lucruri frumoase?"

"Vreau si eu o viață așa cum văd la fetele astea pe Instagram. Să merg în vacanțe, pe la restaurante, așa, să pară că nu am nicio grijă de om mare. Cu toate că am o grămadă pe cap. O să zică lumea că intru să mă plâng. Ce, vreti să vedeti numai lucruri frumoase? Lasă să vedeti și una ca mine care se plânge. Glumesc și eu. Știti că mie îmi place să împachetez totul în ironii și așa mai departe. Ideea este că se apropie ziua cea mare și eu încă nu realizez că urmează să mă mărit", a spus Gina Pistol.

Cum s-a petrecut cererea în căsătorie, care este povestea inelului, care au fost reacțiile apropiaților la auzul veștii, care a fost rolul micuței Josephine în scenariul momentului și ce fel de nuntă își doresc Smiley și Gina, toate și multe alte detalii se regăsesc în mărturia video făcută de cele două celebrități. Cu reacții sincere și pline de emoții, cu zâmbete, îmbrățișări și chiar lacrimi, Smiley și Gina povestesc și cum își propun să-și trăiască viața de familie sau cum își doresc să fie peste 10, 20 sau 30 de ani.

Smiley și Gina Pistol sunt împreună de 6 ani, iar cu 2 ani în urmă au devenit părinții unei fetițe pe care au decis să o țină departe de ochii publicului larg, așa cum explică în dialogul cald și sincer pe care au ales să-l poarte la filmările pentru realizarea acestui video.

Cu aproape un an în urmă, pe 31 mai 2022, Smiley și Gina Pistol au avut pentru prima dată o manifestare publică a afecțiunii și legăturii lor, când au cântat împreună pe scena Sălii Polivalente “Ne vedem noi” și s-au sărutat cu emoție în fața a 5000 de oameni, veniți la concertul lui Smiley.

