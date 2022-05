"Îmi înțeleg bine rolul și statutul". De ce merge actorul Adrian Titieni la castinguri: Este o necesitate absolută

"Nu știu să vă spun câte roluri am refuzat, dar în principiu am refuzat pentru că ele se suprapuneau. Sunt puține pe care le-am refuzat din pornire, dar am încercat să fiu selectiv pentru că îmi respect profesia și se mai întâmplă ca multe lucruri să nu fie conforme cu rațiunile pentru care eu practic această profesie. Nu sunt foarte multe, n-aș putea să le enumăr, nu le-am contabilizat, în principiu am spus da din respect pentru cel care ne-a ofertat prezența în respectivul proiect. Cu alte cuvinte, nu sunt numeroase, în principiu am spus da.

"Îmi înțeleg bine rolul și statutul"

Mă duc la castinguri pentru că-mi înțeleg cât se poate de bine rolul și statutul. Și asta face parte, tot așa, din ghidajul meu pentru viitorii colegi, pentru studenți: nu-ți depăși competențele, înțelege-ți rolul și funcția pe care le ai în economia respectivului proiect! Pentru că, dacă-ți depășești competenețele și începi să te ocupi de lucruri pentru care alții sunt pregătiți să se ocupe, nu e-n regulă. Amestecăm lucrurile. Și mă duc la casting pentru că regizorul vrea să vadă, chiar dacă-l cunoaște pe Adrian Titieni, cum Adrian Titieni traduce în viață ceea ce el a gândit. Vrea să audă vorbele spuse din gura respectivului actor în relație cu cineva. Dacă există chimie, dacă există comunicare.

"Nu e un moft, e o necesitate absolută"

Castingul nu e un moft, e o necesitate absolută. O respect, o înțeleg și m-am dus de fiecare dată când am fost invitat. Sigur că am ratat foarte multe lucruri, pentru că în lumea noastră mică apar tot felul de chestiuni lipsite de orice fel de consistență și lumea zice: "Aaaa, Titieni nu merge la casting. Cum o să-l chemi, mă? Nu vine, îți dai seama?!". Nu a fost niciodată cazul și, spun public, nu va fi nici de-acum încolo. Dacă o să fiu valid și lumea o să aibă nevoie de mine, cu tot dragul, oricând, nefăcând niciun fel de diferență între notorietatea regizorului, pentru că până la urmă e regizor, chiar dacă a terminat, chiar dacă n-a terminat", a spus Adrian Titieni, într-un interviu pentru viva.ro.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News