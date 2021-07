Germania este devastată în aceste zile de inundații masive. Alexandru Pascaru este un român care muncește în Germania, în domeniul construcțiilor. Acesta ne-a trimis imagini video din orașul Sebnitz. Potrivit lui Alexandru, în zonă nu a plouat mult, dar apa a venit prin canalele de scurgere din alte părți, unde oamenii au fost profund afectați de inundații, rămânând fără case.

Autorităţile au anunţat sâmbătă seara că accesul în orașul Sebnitz a fost blocat, dar și în Neustadt, Bad Schandau, Reinhardtsdorf-Schoena şi Gohrisch, alte orașe grav afectate. Populaţia a fost sfătuită să evite să coboare în pivniţe, garaje şi pasaje subterane, autorităţile avertizând că drumurile şi căile inundate ar putea reprezenta un pericol pentru oameni.

Voluntari pe străzile inundate. ”Am stat până la miezul nopții”

"La noi nu a plouat mult. Apa a venit din alte părți. Aseară s-a dat alarma precum că apa din canalele de scurgere este prea mare. Apa a ieșit și a ajuns în subsolurile caselor. Oamenii au ieșit imediat din case. Am ieșit și noi. Zeci de voluntari am fost pe străzi pentru a umple saci cu nisip și pentru a securiza zonele care riscau să fie inundate. Am stat până la miezul nopții. Pe lângă voluntari, în stradă erau zeci de forțe de ordine.", ne-a povestit Alexandru.

Vedeți mai jos imaginile pe care ni le-a trimis cititorul DC NEWS:

Bilanț sumbru: Cel puțin 183 de oameni au murit în urma inundațiilor

Bilanţul victimelor în urma inundaţiilor devastatoare în Germania a crescut duminică la 156 de morţi, ceea ce ridică la cel puţin 183 numărul deceselor înregistrate în urma intemperiilor din vestul Europei, relatează Agerpres, citând AFP. În landul german Renania-Palatinat, poliţia locală a raportat 110 morţi, faţă de 98 în bilanţul precedent.



"Ne temem că vor mai fi raportate şi alte victime", a declarat poliţia într-un comunicat, precizând că cel puţin 670 de persoane au fost rănite numai în această zonă.



În plus, o persoană şi-a pierdut viaţa în inundaţiilor din sudul Germaniei, în Bavaria, la graniţa cu Austria, unde sâmbătă au fost înregistrate ploi torenţiale. Precipitaţii abundente de peste 100 de litri pe metru pătrat au provocat sâmbătă inundaţii în landul Saxonia din estul Germaniei, relatează dpa. Inundaţiile au afectat o zonă turistică populară, o zonă deluroasă situată lângă valea Elbei, în apropiere de Dresda.