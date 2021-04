Imagine cu impact emoțional. Navalnîi, după greva foamei: Sunt un schelet oribil! / FOTO

Aleksei Navalnîi a fost audiat astăzi ca urmare a apelului înaintat de acesta împotriva unei condamnări de defăimare care i-a fost dată în februarie pentru că ar fi insultat un veteran din cel de-al doilea război mondial. În timpul ședinței, s-a adresat soției sale Yulia, aflată în sala de judecată.

„Am fost dus ieri la o bania [saună rusească] pentru a arăta bine azi. M-am uitat la mine - sunt un schelet oribil. Sunt într-o formă oribilă, de parcă aș fi în clasa a șaptea. Dacă îndepărtez hainele, voi arăta mult mai rău. Ieri, am mâncat patru linguri de terci, azi am același lucru, mâine voi mânca șase linguri de terci. Aștept până voi mânca 10 linguri de terci pe zi”, a precizat Navalnîi.

El a denunțat acuzațiile de calomnie ca parte a eforturilor oficiale de a-l discredita. De asemenea, el a lansat un atac asupra președintelui Vladimir Putin în cadrul procedurilor.

„Douăzeci de ani de guvernare incompetentă au dus la acest rezultat. La televizor sunt minciuni, am cheltuit miliarde de ruble și țara noastră continuă să alunece în sărăcie. De asemenea, economiștii spun că ultimii ani ar trebui să fie numiți un deceniu pierdut“, a spus Navalnîi, potrivit AlJazeera.

First look at @navalny after he ended a three week hungerstrike / via Babushkinsky court pic.twitter.com/T0kQZUuN08