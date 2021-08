I-a dat unui quokka să fumeze, iar acum riscă să facă ani de închisoare

RSPCA Australia condamnă un video de pe rețelele de socializare în care apare un adolescent care forțează un quokka să fumeze dintr-un dispozitiv de vapat. Totul ar fi avut loc în Rottnest Island din Australia de vest (WA), scrie RT.

Videoclipul apărut recent arată o adolescentă amuzată de situație în timp ce punea un dispozitiv de tip țigară electronică în gura unui quokka. Animalul, care se sprijinea în picioare pe picioarele din spate, a lins dispozitivul crezând că că este mâncare.

The footage has outraged experts and prompted an investigation from authorities. #9News https://t.co/5PfQdDuFji