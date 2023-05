Horia Constantinescu interzice magiunul de prune

„Ne consideram avertizori de integritate sub protectia anonimatului pentru ca aducem la cunoștința publicului si autorităților activități pe care consideram ilegale si care se petrec intr-o structura guvernamentala cu încălcarea legii, încălcarea regulilor sau reglementarilor interne care pot fi o amenințare a interesului public sau a securității publice.

De la inceputul lunii mai a acestui an comisarii ANPC scot de pe rafturile magazinelor magiunul de prune, produs de producatori romani importanti si cu traditie in domeniu.

De ce scoatem produsele de la raft?

Pentru ca pe etichetele acestora scrie ca sunt facute doar din prune si ca nu au zahar adaugat. Desi nu exista niciun indiciu ca aceste informatii ar fi false, reprezentantii ANPC dispun scoaterea acestor produse, cu aceste informatii pe etichete, din rafturile tuturor marilor retaileri.

„Motivul” consta in faptul ca producerea magiunului exclusiv din prune si fara adaugarea zaharului sunt, oricum, obligatii legale care provin din Ordinul comun nr.852/623/216 din 2014 al MADR/ MS/ ANPC potrivit caruia magiunul de prune se poate face exclusiv din prune si fara adaugarea de zahar.

Adauga comisarii ca temei, dupa dictarea vestitilor conducatori, si dispozitiile Regulamentului european nr.1169/2011 privind etichetarea produselor alimentare - Articolul 7 Practici corecte de informare (1) Informațiile referitoare la produsele alimentare nu trebuie să inducă cumpărătorul în eroare, în special: ...(c) sugerând că produsul alimentar posedă caracteristici speciale, atunci când, în realitate, toate produsele alimentare similare posedă asemenea caracteristici, mai ales evidențiind în mod special prezența sau absența anumitor ingrediente sau/și nutrienți.

Pe scurt, temeiul legal din Regulamentul 1169 sustine ca nu poti evidentia prin etichetare o caracteristica pe care toate produsele similare o au (in cazul magiunului de prune produs in Romania producerea acestuia exclusiv din prune si fara adaos de zahar fiind obligatie legala).

Ce nu intelege ANPC-ul este ca mentiunea „fara zahar adaugat” este o mentiune nutritionala speciala care intra in sfera de reglementare a Regulamentului european 1924/2006 privind mentiunile nutritionale si de sanatate inscrise pe produsele alimentare. Drept urmare, ca sa indeplineasca cerintele explicite si imperative ale acestui act normativ, producatorii de magiun au urmat anterior procedura de autorizare a acestei mentiuni la autoritatea competenta, Ministerul Sanatatii.

De altfel, avizul dat acestora de autoritatea competenta este evidentiat in Registrul național al mențiunilor nutriționale și de sănătate înscrise în produsele alimentare, disponibil public pe site-ul Ministerului Sanatatii la rubrica Informatii de interes Public.

Acum, de ce sa vrei, ca autoritate de control din Romania, sa elimini in mod aberant de la raft producatori romani cu traditie in domeniu in conditiile in care magiunul nostru de prune, astfel etichetat, este vandut cu aplauze in toata lumea!”, se arată într-o scrisoare deschisă venită pe adresa redacției DC News.

