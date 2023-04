Harry Belafonte a murit la 96 de ani - VIDEO

Harry Belafonte, cântăreț, compozitor și actor revoluționar, cunoscut mai ales pentru „The Banana Boat Song” și „Jump In the Line”, devenit activist pentru drepturile civile, a murit, la vârsta de 96 de ani, la domiciliul său din Manhattan, potrivit The Guardian.

Harry Belafonte a murit din cauza unei insuficiențe cardiace, potrivit purtătorului său de cuvânt.

Născut în Harlem, în martie 1927, din imigranți din Indiile de Vest, Belafonte a fost considerat „regele genului calypso”, Belafonte a devenit celebru în anii '50 datorită melodiei „Banana Boat”. Albumul său de debut, „Calypso”, lansat în 1956, avea să devină primul LP al unui solist care a fost vândut în peste un milion de exemplare, potrivit surselor citate de Agerpres. S-a lansat în cinematografie în 1953 cu filmul „Bright Road” şi a mai jucat în producţii precum „Carmen Jones” (1954), „Island in the Sun” (1957), „The World, the Flesh and the Devil” (1959), „The Angel Levine” (1970) sau „Buck and the Preacher” (1972).

Se spune că albumul său, Calypso, a fost primul realizat de un singur artist care s-a vândut în peste 1 milion de exemplare după ce a ajuns în vârful clasamentului Billboard al albumelor în 1956 și a rămas acolo mai mult de 30 de săptămâni la rând. Iar în 1959, era cel mai bine plătit artist de culoare din istoria Americii, cu contracte pentru apariții în Las Vegas, la Greek Theater din Los Angeles și la Palace din New York.

El s-a împrietenit cu Dr. Martin Luther King Jr. la începutul carierei sale și a pus la dispoziție o mare parte din banii de pornire pentru a înființa Comitetul de Coordonare Nonviolentă a Studenților. Belafonte a fost apoi unul dintre principalii colectori de fonduri pentru această organizație, precum și pentru Southern Christian Leadership Conference a lui King.

