Hackerii se țin de farse împotriva Kremlinului. Sute de taxiuri au blocat Moscova, după ce au fost trimise la aceeași adresă/ video

În dimineața zilei de 1 septembrie, Yandex Taxi a întâlnit o tentativă a atacatorilor de a întrerupe serviciul – câteva zeci de șoferi au primit comenzi în regiunea Fili”, a declarat compania într-un comunicat pentru Forbes.

„Șoferii au petrecut aproximativ 40 de minute în ambuteiaje din cauza comenzilor false. Problema despăgubirii va fi rezolvată în viitorul apropiat', a transmis compania.

Yandex a transmis că departamentul său de securitate „a oprit imediat încercările de a comanda în mod artificial” mașinile.

Someone hacked #YandexTaxi and ordered all available taxis to Kutuzov Prospect in Moscow



Now there is a huge traffic jam with taxis.



It‘s like James Bond movie. pic.twitter.com/IatuAEtA2i