Guardiola, prins cu garda jos după ce Fernandinho și-a anunțat plecarea. Antrenorul lui City nu știa nimic/ (VIDEO)

Căpitanul lui City, care împlinește 37 de ani în mai, va pleca de pe Etihad Stadium la sfârșitul contractului, dar nu și-a anunțat antrenorul înainte de a face publică decizia sa.

Cu toate acestea, Guardiola i-a adus un omagiu mijlocașului pe care l-a numit un „adevărat căpitan” și „un jucător incredibil” pentru City și a spus că înțelege de ce veteranul vrea să obțină minute la prima echipă. El a promis imediat că va încerca să bată Atletico Madrid miercuri seară și să ajungă în semifinalele Ligii Campionilor pentru Fernandinho.

Pep said he didn’t know Fernandinho was leaving ????



(via @footballdaily)pic.twitter.com/KxfJbWS0Vw