Grevă. Cristi Danileț, comentariu controversat despre salarii: Nu e chiar rău... / Reacții: Fentă penibilă / Mai bine vă retrageți la karate / Wow! Nu pot să cred așa ceva!

Asociația VeDemJust, înființată de judecătorul Cristi Danileț, a publicat veniturile liderilor de sindicat din educație: Marius Nistor - 21.270 lei lunar, Simion Hăncescu - 25.416 lei lunar și Anton Hadăr - 43.897 lei lunar (activitate sindicală + didactică).

Apoi, Cristi Danileț a dat share postării și a scris „Nu e chiar rău...”

Cum era de așteptat, a fost taxat de internauți pentru că liderii de sindicat nu protestează pentru ei, ci pentru toți profesorii din România.

Iată câteva din comentariile primite de Cristi Danileț:

„Mi se pare evident - și nu înțeleg de ce nu pricepeți și dvs - că veniturile alea nu-s din învățământ, ci sunt indemnizații de lider sindical. Amestecați una cu alta, intenționat sau nu, habar n-am, oricum fără sens. Greva profesorilor e pentru salarii decente în învățământ. Ca să rămânem în domeniu, pare c-aveți note mare la intenția de manipulare; dacă nu cumva la lipsă de informare. (nu, nu-s lider de sindicat, nu am rude sau amici printre ei, nu le iau apărarea contra-cost; dacă-s mari sau nu salariile lor de lideri, să decidă membrii de sindicat). Dar salariile foarte mici ale profesorilor sunt discuția reală, nu fenta asta penibilă. Sindicatul îi plătește din cotizațiile membrilor; nu-mi spune că nu știai asta; sindicaliștii decid ce venituri le aprobă celor care-i reprezintă, e problema lor; n-are legătură cu salariile profesorilor. Ce legătură are tabelul postat de dvs cu greva profesorilor pt salarii decente? vedeți să nu vă fi spart cineva contul... nu păreți judecător cu logica asta...”.

Răspunsul lui Cristi Danileț a fost: „Nu inteleg de ce dvs faceti legatura intre postare și greva”.

„Asa e, n-are nici o legătură, ați pus-o întâmplător. Simpla coincidența că e fix grevă în învățământ de 5 zile. Penibil mai bine vă retrageți la karate”, a fost răspunsul pe care l-a primit.

„Eu incerc să port un dialog civilizat. Asta înseamnă argumente și contraargumente, explicații factuale, chiar dacă sunt mai aprinse sau mai incisive. Dar să îmi spuneți dvs ce să postez și când să postez, să faceți miștocăreală de parcă ați vorbi cu un elev de al dvs, să mă atacați personal, asta nu permit. Deci, ori vă corectați comportamentul public și vă prezentați scuzele că vorbiți ca un om needucat, ori vă dau block și dispăreți din viața mea, căci oricum nu erați prezent până acum”, a continuat judecătorul.

Altă persoană i-a scris: „Domnule judecator, insinuați că acestea sunt salariile personalului didactic? Care e sensul acestei postări, în contextul grevei?”, iar Danileț a răspuns: „Doamnă, eu sunt convins că profesorii aflați în grevă: 1. nu știu că nu sunt plătiți în acest timp și nu vor putea recupera acești bani. 2. nu știu că în această perioadă contractul lor de muncă este suspendat și nu le merge vechimea. 3. nu știu ce venituri au liderii care atâția ani nu au făcut nimic pentru calitatea învățământului și statutul profesorului”.

Altă persoană i-a scris: „Wow! Nu pot sa cred ca distribuiti asa ceva! Nici macar un profesor universitar, cu vechime peste 20 ani nu ajunge la jumatate din salariile alea, ca in preuniversitar e dezastru! E clar ca veniturile domnilor lideri de sindicat provin din alte surse/indemnizatii diverse, baza nefiind din meseria de Profesor! Si totusi, induceti in mentalul public ca astea ar fi veniturile unui profesor, desi unii dintre ei nu ajung sa incaseze atat nici per total an...!”

Cristi Danileţ: „Nu nu, nici vorba. Sunt venituri de lideri sindicalisti, nu de profesori”.

„Si care este relevanta acestei informatii? De parca nu se stie oricum. Reprezentantii sindicatelor, indiferent de calitatea lor umana, ar trebui sa fie bine platiti, da. Nimeni nu face o munca de reprezentare in saracie. Se confunda intentionat oamenii din aceste functii cu functiile in sine. Sindicatele sunt o contrapondere vitala in societate, in orice constructie sociala sanatoasa, tocmai pt a putea negocia cu angajatorii si statul. Faptul ca se manifesta multe problemele institutionale, la fel ca in orice alta entitate de pe lumea asta, nu inseamna ca nu ar trebui sa existe sau sa aiba o putere mai mica.Urata aceasta atitudine fata de sindicalism”, a fost un alt comentariu.

Acest articol reprezintă o opinie.