Greșeala imensă pe care o faci atunci când vrei să slăbești. Cori Grămescu, explicații: "În realitate, câștigă 7-10 kg în plus"

"Caut pe cineva care să mă motiveze să mă țin de dietă - sau cum te programezi singură pentru eșec

Motivația se bazează pe acțiune. Nu poți fi motivată în absența unui plan de acțiune, pentru că motivația în sine presupune să ai direcția pentru schimbare și dorința de a implementa aceste acțiuni.

Există motivație internă, intrinsecă - fac ceva pentru că îmi place/e valoros/e important pentru MINE. Și există motivație externă, sau extrinsecă - fac ceva pentru a obține validare, rezultate, apreciere. (...)

Cel mai des oamenii care nu reușesc să rămână motivați sunt, în realitate, într-o fază foarte incipientă a procesului de schimbare, când încă nu au constanță și coerență a acțiunilor lor și nici nu conștientizează pe deplin efectul non-acțiunii. În perspectivă tehnică, această fază de schimbare se numește contemplare. Îți dorești rezultatul transformării, nu și procesul în sine.

În slăbire, etapa asta arată cam așa: încep dimineața o dietă, până seara uit ce vreau și revin la obiceiurile uzuale de a mânca ciocolată la TV. Sau îmi fac abonament la sală, mă duc intensiv în primele 2 săptămâni, apoi renunț brusc. Sau am un orar foarte inconstant de mese, în care îmi propun să slăbesc foarte rapid și apoi cedez de foame și mănânc toate "scrântelile".

Cum ieși din faza de contemplare?

1. Analizează pe bune ce se întâmplă dacă nu iei măsuri și nu acționezi ACUM. O capcană frecventă în acest sens este că multă lume nu realizează impactul bolilor cronice asupra îmbătrânirii. De exemplu, femeile care intră în menopauză cu un exces ponderal de 5-7 kg se așteaptă să îl păstreze. În realitate, câștigă în medie 7-10 kg în plus și le crește exponențial riscul de boli cardiovasculare, diabet și osteoporoză. Este important să nu te raportezi în această analiză la ceea ce ai trăit până acum, căci există un efect negativ compus al acestor factori care destabilizează masiv corpul.

2. Analizează de ce e important pentru tine să faci efortul necesar transformării tale. Ce semnifică acest proces pentru tine, căror nevoi corespunde de fapt și cu ce valori personale îți rezonează? E important să înțelegi de ce faci efortul ăsta!

3. Lucrează într-un sistem organizat, bazat pe feedback constant, ca să începi să ai o trasabilitate a procesului și eforturilor tale. Cu alte cuvinte, să începi să ai rezultate și să începi să înțelegi ce te aduce mai repede și mai ușor aproape de transformarea pe care o dorești. O relație profesională, obiectivă, care te ține responsabilă de rezultatele pe care le dorești și conectată la proces te ajută să ai claritate asupra procesului. Ai nevoie de un "accountability partner”, dar fii atentă la următoarea observație.

4. Evită să tot povestești tuturor ce planifici să faci. La nivelul satisfacției mentale percepute, vorbitul despre o acțiune și acțiunea în sine activează aceeași zonă din creier în moduri similare. Pur și simplu, vorbitul despre un lucru scade energia pentru a acționa, pentru a înfăptui lucrul cu pricina. Apucă-te pur și simplu să acționezi și comunică cu cât mai puțini oameni despre procesul tău.

Ce înseamnă când cauți pe cineva care să te motiveze?

În realitate, cauți pe cineva pe care să dai vina când lucrurile devin grele. "Am fost la nutriționist și nu am slăbit.” / "Am fost la sală și era prea greu/departe/aglomerat.”

Un alt sens al "caut pe cineva care să mă motiveze” se referă la "caut pe cineva care să tragă de mine să îmi îndeplinesc obiectivele” - o relație infantilizantă, practic, de părinte-copil, care arată a cerut voie - "Am voie să mănânc înghețată la dietă?”, "Am voie să beau vin când țin cură?”, "Am voie să mănânc dulciuri când mi-e poftă?”

Al treilea sens, unul subtil toxic, este acela al statutului - merg la sala X pentru că asta spune ceva despre mine. Merg la nutriționistul X pentru că s-a dus prietena cea mai posh din grup și vreau și eu să fac parte din aceeași comunitate. Când faci lucruri pentru statut, faci lucruri pentru a "da bine”, nu pentru că ȚIE îți sunt dezirabile/utile/favorabile", a explicat Cori Grămescu pe Facebook.

