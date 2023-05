Grațiela Duban, fără secrete, la Oracolul Vedetelor de pe DC News și Spectacola / video

Grațiela Duban vine în platoul Spectacola și DC News, vineri, de la ora 19:00, unde oferă informații inedite din viața profesională, dar și din viața personală, frumoasa prezentatoare având o căsnicie minunată alături de îndrăgitul actor Andrei Duban.

Și-a dorit întotdeauna să devină actriță și a luptat încă din școala gimnazială pentru visul ei. Părinții au susținut-o necondiționat și au ajutat-o să-și îndeplinească cea mai mare dorință, aceea de a ajunge pe o scenă adevărată.

„Partea artistică m-a atras mereu și din clasa a 7-a am spus că trebuie să mă pregătesc să merg în direcția aceea și asta am făcut. M-am pregătit. Am avut norocul de niște părinți foarte înțelegători. Ei m-au simțit foarte bine și m-au susținut. Mama a fost prietena mea cea mai bună, ea știa mereu ce am pățit, de ce sunt supărată.”, ne spune Grațiela Duban, în cadrul emisiunii.

Tot scena a fost și cea care i-a scos în calea marea iubire, pe Andrei Duban, alături de care actrița are astăzi și un băiețel minunat, Armin. Chiar dacă nu sunt mulți cei care au crezut în povestea lor de dragoste, cei doi au în prezent 12 ani de căsnicie, iar dragostea dintre ei pare că este la fel de mare ca la început.

În acest sens, Grațiela Duban ne va mai vorbi în cadrul emisiunii și despre secretul unei relații longevive, dar și despre principalele motive care, din perspectiva ei, provoacă majoritatea divorțurilor din ziua de astăzi. Bineînțeles că vedeta nu va pleca din platoul Spectacola fără să ofere și trucuri pentru o siluetă perfectă, întrucât aceasta măsoară, fără doar și poate, formele ideale. Cu aceste subiecte, dar și cu altele la fel de interesante din viața actriței, vă așteptăm vineri, la emisiunea „Oracolul Vedetelor.”

Nu ratați „Oracolul Vedetelor” de vineri, 26 mai, de la ora 19:00. Emisiunea va fi transmisă simultan pe canalele de Youtube și paginile de Facebook Spectacola și DC News dar și pe DC News TV.

