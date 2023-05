Godină, despre Rareș, câștigător Românii au talent: Are talent, dar nu l-aș fi votat. Un copil de vârsta lui nu are discernământ. La fel ca mulți dintre adulții care votează

Polițistul a zis că Rareș Prisacariu este un copil talentat, dar nu l-ar fi votat. De ce? A explicat în rândurile de mai jos.

„Eu nu cred că acel copil, cel care a câștigat Românii au talent, e un copil abuzat. Eu cred că e un copil îngrijit, foarte bine crescut, care are parte de o educație aleasă. Aleasă de părinți, desigur, că doar nu-i aleg educația comentatorii de pe net.

Mai cred că are un talent de orator, cel mai probabil la pachet cu mult antrenament, și o memorie foarte bună. Sunt foarte mulți adulți care nu ar fi capabili să memoreze texte atât de lungi.

L-aș fi votat vreodată pe acel copil? Cu siguranță nu. De altfel, nici nu cred că cineva i-a votat talentul oratoric și cred că pe nimeni nu ar fi impresionat dacă ar fi recitat ceva din Shakespeare, la fel cum nimeni nu ar fi fost impresionat nici de aceleași versuri, dar recitate de un adult.

Părinții i-au ales niște texte numai bune de prins la norod, niște înșiruiri de platitudini care impresionează oamenii mai mult emotivi și mai puțin raționali. Ar fi interesant să vedem niște statistici despre publicul acelei emisiuni și, mai ales, despre cei care votează. Sunt convins că nu ar fi surprize, este foarte previzibil.

În concluzie, eu nu sunt revoltat, așa cum îi văd pe mulți, mai ales pentru că nu am votat, ba doar am văzut prima sa apariție, iar după câteva minute m-am minunat de ce îi mai duce capul pe unii părinți să își pună copiii să spună. Pentru că da, un copil de vârsta lui, oricât de mult le-ar plăcea unora să creadă asta, indiferent de cât de mare ar avea IQ-ul, nu poate face nimic de capul lui, nu se poate înscrie la o emisiune, nu poate alege singur ce să recite, ce să învețe, ce să citească, cum și cu ce să se îmbrace, la fel cum un copil de vârsta lui nu răspunde în fața legii. Pentru că nu are discernământ. La fel ca mulți dintre adulții care votează”, a scris Marian Godină pe Facebook.

Principalele reproșuri la adresa puștiului de șapte ani sunt „că nu înțelege ce recită”, „că nu ar trebui să recite poezii patriotice”, „că nu este mare talent să reciți poezii”. Unii spun că nu merita să câștige 120.000 euro. Doar că degeaba ați sărit pe copil. El putea să recite și „Cățeluș cu părul creț” la Românii au talent 2023. Putea să cânte și „versuri” din Yny Sebi. Putea să cânte precum unii copii români de pe Tik tok:

„Strălucești micuță stea

Școala asta e prea grea

Ni s-a luat la toți de ea

E mai bine în Spania

La căpșuni și portocale

O să fim milionari

Hei!”.

Versurile de mai sus sunt cântate de un copil. Și, probabil, părinții l-au învățat. Videoul circulă pe Tik Tok. Îl găsiți dacă scrieți „la căpșuni în Spania”.

V-ați luat de părinții lui Rareș Prisăcariu pentru că l-au învățat să recite versuri despre România și Dumnezeu, dar probabil n-aveți o problemă când auziți un copil cum cântă: „Strălucești micuță stea / Școala asta e prea grea / Ni s-a luat la toți de ea / E mai bine în Spania / La căpșuni și portocale / O să fim milionari”. Chiar râdeți: „Mamă, ce caterincă e puștiul ăsta!”

Cine l-a făcut om mare, cu 120.000 euro, este votantul de acasă, telespectatorul

PRO TV „n-are nicio vină” că Rareș Prisacariu a câștigat marele premiu.

De altfel, nu este prima dată când un copil recită poezii patriotice. S-a întâmplat și în 2020. Și dacă „era vreo lucrătură” a PRO TV, micul patriot de-atunci, adică Vlad Ciobanu, ar fi câștigat și el marele premiu de 120.000 euro. Dar în acel an, a contat vocea, câștigător fiind Radu Palaniță.

Dar să revenim. Ce aveți cu copilul nu știu. E treaba părinților dacă au decis să-l învețe poezii patriotice. Dar dacă vreți să vă certați cu cineva pentru că a plecat acasă cu marele premiu... certați-vă cu votanții români.

Decizia pentru marele câștigător a aparținut, în totalitate, publicului. Nu a intervenit niciun jurat. Câștigătorul a fost dat 100% de telespectatorii care au dat SMS. Mesajele au putut fi trimise doar pe teritoriul României, acest serviciu nu a fost disponibil în afara țării. Totodată, telespectatorii au putut vota și online pe romaniiautalent.protv.ro.

Acest articol reprezintă o opinie.