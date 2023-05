Gino Iorgulescu, șeful LPF, internat de urgență în spital după ce ar fi suferit un infarct

Gino Iorgulescu a declarat că va trebui să îi fie montat și al doilea stent.

'Acum mă simt binișor, ok. Am deja un stent și se pare că va trebui să îl pun și pe al doilea. Să vedem cum evoluează după tratament. Doctorii mi-au spus că am pățit asta din cauza stresului și celorlalte probleme de sănătate pe care le am. Nu știu dacă a fost chiar infarct, dar nu m-am simțit bine deloc. Sau poate n-au vrut să-mi spună mie mai multe. Dar mi-au spus că trebuie să mă țină sub control permanent. Trebuie să-mi fac analizele că am o infecție la coloană, din cauza căreia am stat anul trecut în spital o lună și jumătate', a spus Gino Iorgulescu, conform Cancan.ro.

Gino Iorgulescu a fost ales pentru prima oară preşedinte al Ligii Profesioniste de Fotbal (LPF) la 14 noiembrie 2013, cu 11 voturi, faţă de cele 7 primite de contracandidatul său de atunci, Dumitru Dragomir.



Fostul fotbalist a fost reales la 23 octombrie 2017 cu 13 voturi faţă de 1 primit de contracandidatul său, preşedintele ACS Poli Timişoara, Sorin Drăgoi. Începând cu 2017, mandatul preşedintelui s-a mărit de la patru la cinci ani prin modificarea Statutului LPF.

Avocaţii familiei Iorgulescu au anunţat luni că Mario Iorgulescu, fiul lui Gino Iorgulescu (preşedintele Ligii Profesioniste de Fotbal), a fugit din clinica unde era internat în Italia, dar a fost prins cu ajutorul carabinierilor şi internat cu forţa într-o altă clinică.



Luni, la Curtea de Apel Bucureşti, era programat primul termen de judecată în dosarul în care Mario Iorgulescu a fost condamnat în primă instanţă la 15 ani şi opt luni de închisoare cu executare pentru omor şi conducere a unui vehicul sub influenţa alcoolului şi drogurilor (cocaină), în legătură cu accidentul auto provocat de acesta în anul 2019, soldat cu moartea unui bărbat.



La proces au asistat doi avocaţi care îl reprezintă pe Gino Iorgulescu, tatăl şi tutorele lui Mario.



Avocaţii au solicitat instanţei ca procesul să se desfăşoare cu uşile închise, fără prezenţa presei, şi amânarea dezbaterilor, pentru a da posibilitatea lui Gino Iorgulescu să fie prezent în sala de judecată.



Tot acum, unul dintre avocaţi a anunţat că, pe data de 5 mai, Mario Iorgulescu a părăsit clinica unde era internat, fără permisiunea medicilor italieni, dar a fost prins cu ajutorul carabinierilor şi internat cu forţa într-o altă clinică, la terapie intensivă.



Procesul a fost amânat pentru 26 iunie.



În seara zilei de 8 septembrie 2019, Mario Iorgulescu participa la o petrecere dată de familia unei prietene în satul Gulia, comuna Tărtăşeşti, unde a consumat alcool. La un moment dat, află că fosta sa iubită, de care tocmai se despărţise, se afla într-un club din Parcul Herăstrău. Martorii povestesc că el s-a certat continuu la telefon cu fosta iubită, era nervos şi ţipa, însă i-a promis gazdei că nu se va urca la volan în starea în care se afla.



La terminarea petrecerii, în jurul orei 2,50, pe fondul unei crize de gelozie şi într-o stare de furie, având o alcoolemie de 1,96 g/l şi fiind sub influenţa cocainei, el s-a urcat în maşina sa, un Aston Martin model DBS, şi a plecat spre Capitală, notează Agerpres.



A intrat în Bucureşti prin Chitila, circulând cu viteze cuprinse între 140 km/h şi 164 km/h (momente surprinse de camerele video de pe traseu), în intersecţia dintre Şoseaua Chitilei şi strada Teodor Neagoe a pătruns pe culoarea roşie a semaforului cu viteza de 145 km/h, după care a accelerat până la 162 de km/h în momentul în care a trecut de un alt vehicul care circula cu viteză redusă pe banda I. Ulterior, a urcat cu maşina pe un scuar, apăsând la maximum pedala de acceleraţie, a pătruns pe contrasens, unde a intrat în coliziune frontală, la viteza de 143 km/h, cu un autoturism condus de un bărbat, care a decedat pe loc.



Un martor al accidentului a povestit în instanţă scene oribile de la locul coliziunii, şoferul din cealaltă maşină fiind găsit aruncat pe jos.



La câteva zile după accident, Mario Iorgulescu a fost transferat de către familie în Italia, cu un avion privat, şi internat într-o clinică.

