"M-am îngrășat din cauza nesimțirii, dar mi-am asumat". Gabriela Cristea le răspunde celor care-i sugerează să-și facă liposucție

"În ultima perioadă, am primit mai multe mesaje că ar trebui să îmi pun fațete, dar la modul: "Ce stai cu dinții ăia? Pune-ți și tu fațete să fii în rând cu lumea!". Nu știu dacă știți care sunt regulile pentru fațete, dar sunt foarte dure.

Practic, când îți pui fațete, nu mai ai voie să mănânci nimic, nici măcar să muști dintr-un măr. Totul trebuie să fie cât mai moale. Pe dedesubt, este un dinte care este pilit. Îți strică dintele tău. Mie mi se pare că, atâta timp cât ai ceea ce îți trebuie de la natură, nu ar trebui să te hazardezi și să îți pui ceva artificial, decât în cazuri extreme, în care ar trebui să se intervină pe zonă de sănătate.

"M-am îngrășat pentru că am făcut doi copii și din cauza nesimțirii"

Mie mi se pare că, înainte de a fi frumos, trebuie să fii sănătos. Sunt mulți care îmi spun că ar trebui să îmi fac operație de lipo (n.r. liposucție). Da, poate ar trebui să îmi fac, dar doar dacă simt eu că trebuie să fac chestia asta. Eu îmi accept și vârsta și transformările prin care am trecut. M-am îngrășat pentru că am făcut doi copii și din cauza nesimțirii, pentru că am mâncat în timpul sarcinii. Mi-am asumat lucrul ăsta, mi-am asumat transformările", a spus Gabriela Cristea pe Facebook.

"Nu ştiu dacă mi-aş face operaţii estetice, dar ştiu că felul în care eu am ales să fiu - să îmi păstrez naturaleţea şi să fiu autentică - mă face asumată pentru vârsta pe care o am. Fie că vă place sau nu, asta este. Dacă am să îmi fac vreo intervenţie, fiţi siguri că am să recunosc, că mi se pare ipocrizie să îţi faci ceva şi să spui că a fost de la natură", a mai spus prezentatoarea tv.

