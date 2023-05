Gabriela Firea a construit zero tabere școlare. Oana Țoiu (USR): Bani europeni erau, dar nu i-a folosit

„Incompetența guvernării PSD costă viitorul copiilor noștri!



Ministerul Familiei, Tineretului și Egalității de Șanse, instituție creată special pentru Gabriela Firea, nu a mișcat un deget pentru a utiliza fondurile europene destinate taberelor școlare.



Fonduri europene obținute încă din 2021! Acum, în 2023, progresul este... ZERO!



Și cine plătește pentru această ineficiență? Cine suportă costul unui minister inutil? Elevii noștri! Tinerii care nu au avut ocazia să beneficieze de tabere modernizate, deși fondurile erau deja acolo.



„Elevii plătesc costul de a nu avea tabere modernizate, deși aveam banii europeni deja alocați pe proiecte” - Oana Țoiu.”, a transmis partidul USR, pe Instagram.

Cum apreciați activitatea Gabrielei Firea, ministrul Familiei?



Foarte bună 43,1% (5415)

Bună 19,5% (2445)

Foarte rea 17,9% (2245)

Rea 19,5% (2448)

Ministerul Familiei ar urma să dispară prin comasare, chiar la propunerea PSD. Sorin Grindeanu, ministru al Transporturilor, a venit cu această propunere, pe care a susținut-o în fața social-democraților.

Sorin Grindeanu susţine reducerea numărului de ministere în viitorul Guvern Ciolacu.

Ministrul Transporturilor susține mai multe schimbări, printre care trecerea Ministerului Familiei, condus chiar de Gabriela Firea, colega sa de partid, într-un Minister pentru Familie, Tineret şi Sport.

”Susțin o reducere a numărului de ministere. Eu am șapte secretari de stat la Transporturi, e mult. Dacă tot vorbim de ordonanță cu reduceri, să începem și de la reduceri de ministere, nu doar secretari de stat. Știu foarte bine cum s-a făcut această hartă a secretarilor de stat, de am ajuns să avem 200 acum. Nu văd de ce am avea un minister al Antreprenoriatului, Turismului, când poate funcționa foarte bine așa cum a funcționat în Ministerul Economiei. De asemenea, mi se pare foarte mult să existe un minister separat Familie, Tineret, poate exista Familie, Tineret și Sport. Îmi voi susține punctul acesta de vedere zilele următoare la posibilele negocieri”, a declarat Sorin Grindeanu, la Digi24.

