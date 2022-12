Frigul de afară o să vină cu avarii la termoficarea din București. Nicușor Dan: „Cu răcirea asta de ieri pe azi, este de aşteptat. E regretabil”

„Legat de întrebarea cu apa caldă, să stiţi că stăm cel mai bine în această iarnă. De vreo trei zile avem o hartă pe site-ul Termoenergetica unde putem să vedem că sunt probleme absolut punctuale, însă cu răcirea asta de ieri pe azi, este de aşteptat să avem avarii. Pentru că aşa se întâmplă când suntem nevoiţi să dăm drumul la căldură şi la presiune mai mare, este o reţea în care unele conducte au 50 de ani, au ieşit de mult din perioada lor normală de funcţionare şi atunci o să avem probleme, suntem pregătiţi să le rezolvăm. În ceea ce priveşte producţia, CET-urile funcţionează. La această oră totul funcţionează. Aşteptăm să vedem ce se întâmplă”, a declarat Nicuşor Dan, luni la TVR Info.

„Este o necesitate să schimbăm conductele. Avem cinci luni de iarnă. În perioadele de iarnă nu putem să schimbăm la magistrale, pentru că nu putem să oprim căldura, putem să schimbăm pe aşa-numitele racorduri, care sunt porţiunile intermediare între magistralele, care sunt foarte mari şi punctele termice. Şi mai sunt nişte conducte mai mici între punctele secundare şi blocuri. Pe aceste aşa-numite racorduri putem să lucrăm iarna, ca să mărim numărul de kilometri pe care îi schimbăm. Ca să lucrăm aici, trebuie să punem aşa-numite provizorate, adică nişte conducte de aceeaşi lungime pe trotuare şi ca să treci de la conducta normală care este acest provizorat durează o jumătate de zi, o zi cât opreşti ca să schimbi”, a explicat edilul general.

„Orice persoană care stă în frig sau nu are apă caldă, cum să zic, e regretabil, dar noi trebuie să privim în ansamblu. Avem un sistem – şi producţie, şi transport, distribuţie – pentru care nu s-au făcut investiţiile necesare zeci de ani de zile. Acum începem să le facem şi o să mai dureze puţin”, a mai precizat primarul Capitalei.

Ciucă: Nicușor Dan are în responsabilitate să rezolve problema termoficării din București

Premierul Nicolae Ciucă a afirmat, marţi, că problema termoficării în Bucureşti s-ar putea rezolva prin ridicarea de către Guvern a plafonului de îndatorare a Primăriei Capitalei, soluţia unei susţineri financiare bugetare nefiind posibilă. Compania Termoenergetica are o datorie de 600 de milioane de lei faţă de ELCEN.

'Este o problemă a autorităţii locale. Primăria Municipiului Bucureşti, domnul primar are în responsabilitate să rezolve această problemă. Eu, de anul trecut de când am preluat guvernarea, am chemat Primăria la discuţii şi instituţiile din sistem pentru a rezolva problema termiei în perioada sărbătorilor de iarnă de anul trecut.', a spus Ciucă.

'După aceea, văzând care este situaţia, l-am invitat pe domnul primar (Nicuşor Dan), împreună cu cei responsabili, să vină la Guvern şi să prezinte un plan concret prin care putem să rezolvăm această situaţie de sistem din Capitală. Până în momentul de faţă, soluţiile sunt fie să ridicăm noi plafonul de îndatorare, fie să dăm bani de la buget. Or, bani de la buget să-i dăm pentru o autoritate locală, care putea până în acest moment să rezolve problema, cu certitudine nu-i vom avea', a explicat prim-ministrul, într-o declaraţie acordată presei la Parlament.

El a menţionat că sunt şi alte localităţi în ţară care sunt într-o situaţie financiară 'mult mai dificilă' decât Capitala, care trebuie ajutate. 'Soluţia, în momentul de faţă, din punctul meu de vedere, este ridicarea plafonului şi să îşi rezolve problema la nivelul autorităţii locale', a transmis Ciucă. Întrebat dacă ar putea să îi ridice sprijinul politic lui Nicuşor Dan, Nicolae Ciucă a răspuns: 'Nu eu i-am dat sprijinul politic. (...) Să se pronunţe filiala din care face parte'.

