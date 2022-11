Ciucă: Nicușor Dan are în responsabilitate să rezolve problema termoficării din București

Premierul Nicolae Ciucă a afirmat, marţi, că problema termoficării în Bucureşti s-ar putea rezolva prin ridicarea de către Guvern a plafonului de îndatorare a Primăriei Capitalei, soluţia unei susţineri financiare bugetare nefiind posibilă. Compania Termoenergetica are o datorie de 600 de milioane de lei faţă de ELCEN.

'Este o problemă a autorităţii locale. Primăria Municipiului Bucureşti, domnul primar are în responsabilitate să rezolve această problemă. Eu, de anul trecut de când am preluat guvernarea, am chemat Primăria la discuţii şi instituţiile din sistem pentru a rezolva problema termiei în perioada sărbătorilor de iarnă de anul trecut.', a spus Ciucă.

'După aceea, văzând care este situaţia, l-am invitat pe domnul primar (Nicuşor Dan), împreună cu cei responsabili, să vină la Guvern şi să prezinte un plan concret prin care putem să rezolvăm această situaţie de sistem din Capitală. Până în momentul de faţă, soluţiile sunt fie să ridicăm noi plafonul de îndatorare, fie să dăm bani de la buget. Or, bani de la buget să-i dăm pentru o autoritate locală, care putea până în acest moment să rezolve problema, cu certitudine nu-i vom avea', a explicat prim-ministrul, într-o declaraţie acordată presei la Parlament.

El a menţionat că sunt şi alte localităţi în ţară care sunt într-o situaţie financiară 'mult mai dificilă' decât Capitala, care trebuie ajutate. 'Soluţia, în momentul de faţă, din punctul meu de vedere, este ridicarea plafonului şi să îşi rezolve problema la nivelul autorităţii locale', a transmis Ciucă. Întrebat dacă ar putea să îi ridice sprijinul politic lui Nicuşor Dan, Nicolae Ciucă a răspuns: 'Nu eu i-am dat sprijinul politic. (...) Să se pronunţe filiala din care face parte'.

Primarul general al Capitalei, Nicuşor Dan, spune că bucureştenii au primit cei mai puţini bani de la Guvern prin schemele de compensare pentru consumul de gaze naturale pentru sezonul rece 2021-2022.

În acest sens, el menţionează că o locuinţă din Capitală a primit în iarna 2021-2022, pentru termoficare, 28,21 lei, în timp ce alte localităţi, precum Călăraşi, Bacău, Rădăuţi sau Giurgiu, au primit chiar şi de zeci de ori mai mult per locuinţă.

'Dintre toţi locuitorii României, bucureştenii au primit cei mai puţini bani de la Guvern prin schemele de compensare pentru consumul de gaze naturale pentru sezonul rece 2021-2022. Doar 28,21 de lei per locuinţă a alocat Executivul iarna trecută pentru Municipiul Bucureşti. Spre comparaţie, oraşul Călăraşi a primit 4.417 lei, adică de 156 de ori mai mult decât Capitala, Drobeta Turnu Severin 2.281 lei (de 80 de ori mai mult), iar Odorheiu Secuiesc 1.797 lei (de 63 de ori mai mult)', a scris edilul general, pe Facebook.

Nicuşor Dan adaugă că există o 'discrepanţă' între sumele primite de alte oraşe faţă de cele alocate Bucureştiului. În acest sens, prezintă şi un tabel cu date extrase din hotărâri de Guvern şi ordine de ministru, conform cărora Călăraşi a primit 4.417 lei de la Guvern pentru termie în iarna 2021-2022 per locuinţă.

Acesta este urmat de: Bacău - 3.927 lei, Giurgiu - 3.506 lei, Făgăraş - 2.560 lei, Iaşi - 2.450 lei, Drobeta Turnu Severin - 2.281 de lei, Otopeni - 2.163, Timişoara - 2.180, Tulcea - 2.053 sau Arad - 1.961 lei. 'Poate cu aceste cifre în faţă, domnul Marcel Ciolacu o să vadă că Bucureştiul a fost şi este vitregit.

Situaţia datoriilor la termie ar fi trebuit să fie şi ea cunoscută la Guvern, pentru că eu vorbesc despre asta încă din octombrie anul trecut. Pot însă oricând să fac coaliţiei de guvernare o prezentare a situaţiei din termie de la nivelul Capitalei', a precizat edilul general.

Preşedintele PSD, Marcel Ciolacu, i-a transmis duminică primarului general al Capitalei, Nicuşor Dan, că nu ar trebui să i se adreseze lui, ci premierului pentru a rezolva problema datoriilor la termoficare, subliniind că demersul acestuia este unul tardiv, iar acest lucru dovedeşte că actualul edil-şef 'nu are capacitatea să conducă Primăria'.

'Tu te interesezi de căldura bucureştenilor pe 10 noiembrie? Eu cu Toma de la Buzău avem discuţii din iulie despre abordarea cu termoficarea în Buzău. Cică să sune Ciolacu pe ministrul Finanţelor... Păi, în noiembrie vrei să îl sun? Să fac trafic de influenţă? Eu sunt prim-ministru? Are excedent, sunt date publice, de 200 de milioane de lei. Păi, ceri ajutor de la mine? O să discutăm în coaliţie dacă prim-ministrul doreşte să o avem, că nu e în atribuţiile mele, să vadă de ce să ajute Bucureştiul, dacă e aşa o catastrofă. Rectificarea se face la sfârşitul lui noiembrie, dar tu eşti primar şi te trezeşti pe 10 noiembrie că ai o discuţie în ce priveşte încălzirea?', a spus Ciolacu. El a adăugat că, în opinia sa, ar fi bine ca Nicuşor Dan să-şi dea demisia, întrucât nu are capacitatea de a conduce Primăria Capitalei.

Joia trecută, primarul general al Capitalei, Nicuşor Dan, i-a cerut preşedintelui PSD, Marcel Ciolacu, să discute cu ministrul Finanţelor, Adrian Câciu, astfel încât să fie identificată o soluţie în ce priveşte datoria de 600 de milioane a companiei Termoenergetica faţă de Elcen. Edilul general a precizat că a existat o discuţie, miercuri, pe această temă cu reprezentanţii Guvernului, dar că nu a participat nimeni din partea ministrului de Finanţe. 'A lipsit, cum s-a mai întâmplat, reprezentantul ministrului Finanţelor. Toţi oamenii cu care am vorbit caută soluţii pentru problema asta (a datoriei pe care o are Termoenergetica - n.r.)', a mai precizat el.

