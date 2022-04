Fratele lui Michelle Obama dă în judecată universitatea la care studiau copii săi pe motive de rasism

Craig și Kelly Robinson au intentat un proces împotriva școlii Pre-K-12 săptămâna aceasta, după ce au susținut că școala privată la care studiau cei doi copii ai acestora, a folosit cuvinte precum „plantație” în mod inadecvat în timpul lecțiilor desfășurate online, potrivit Dailymail.

Plângerea susține că școala a decis să îi exmatriculeze pe elevii în vârsta de 9 și 11 ani, după ce aceștia au prezentat dovezi în ianuarie și martie 2021 cu privire la exprimările rasiale și discriminările socio-economice pe care se pare că le-au auzit în timpul orelor on-line predate de profesori.

”Am auzit ce s-a întâmplat în clasă din cauza pandemiei COVID”, a declarat marți Craig Robins pentru GMA. „S-au folosit în mod repetat stereotipurile rasiale și etnice precum folosirea cuvântului plantație și alte lucruri de acest fel”.

„În plus... a existat o insensibilitate la statutul socio-economic, precum și o dispreț pentru copiii care nu erau fizic în clasă.”

Taxa de școlarizare pentru fiii soților Robinson la școala privată era de 23.130 de dolari pe an pentru fiul lor de clasa a treia și de 24.640 de dolari pe an pentru celălalt fiu al lor, care este în clasa a cincea, potrivit site-ului școlii.

