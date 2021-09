Cine e și cum arată fratele mai mic al lui Kate Middleton. James Middleton a vrut să se sinucidă

Kate Middleton este cunoscută de lumea întreagă, însă puțini sunt cei care știu că are un frate.

James Middleton, fratele lui Kate Middleton, s-a căsătorit cu Alizee Thevenet, după o logodnă de doi ani. Nunta a avut loc în sudul Franței, așa cum a confirmat chiar James, pe contul personal de Instagram, acolo unde a publicat și fotografii.

James William Middleton este fratele mai mic al Ducesei de Cambridge.

La 34 de ani, James a fondat mai multe companii, unele fiind de succes.

James Middleton și Alizee Thevenet s-au logodit în anul 2019 și planificaseră o nuntă pentru anul 2020, însă au amânat-o din cauza pandemiei. La nunta organizată acum, au participat inclusiv Ducele și Ducesa de Cambridge.

În ceea ce privește ținutele alese de cei doi miri, în timp ce Alizee pare să fi optat pentru o rochie de mireasă fără bretele și cu dantelă, James a purtat un costum alb și o cămașă albastră.

Pe fundalul imaginii apare și câinele lui James, alături de care a apărut la mai multe evenimente caritabile de-a lungul timpului.

Alături de imagine, James a scris: "Domnul și doamna Middleton. Ieri, m-am căsătorit cu iubirea vieții mele, înconjurați de familie, prieteni și, evident, câțiva câini, în frumosul sat Bormes-les-Mimosas. Nu am cuvinte să descriu cât de fericit sunt".

Cine e Alizee Thevenet, soția lui James Middleton

Thevenet e un analist financiar și vorbește trei limbi: franceza, engleza și spaniola. Ea și-a petrecut copilăria în mai multe țări, printre care se numără Germania, Indonezia, Chile, Franța, Belgia și Marea Britanie, potrivit catine.ro

Cei doi s-au cunoscut în anul 2018 și au creat o legătură pornind de la iubirea lor pentru animale. Potrivit lui James, câinele său, Ella, a jucat un rol important în momentul în care a cunoscut-o pe Alizee.

James Middleton, la un pas de sinucidere

James, fratele lui Kate Middleton, Ducesa de Cambridge, a dezvăluit recent că a vrut să se sinucidă după o depresie puternică. Se pare că una dintre persoanele importante din viața lui însă, Kate, a reușit să îl ajute să depășească cumplitul moment în cele din urmă, iar acum bărbatul se simte bine și și-a făcut curaj să își ceară de soție și iubita și duce o viață fericită alături de aceasta!

James Middleton, în vârstă de 32 de ani, fratele Ducesei de Cambridge Kate Middleton, a dezvăluit că a trecut printr-o perioadă în care a vurt să se sinucidă, mărturisind, de asemenea, că a suferit o depresie extrem de puternică, ce i-a acaparat gândirea, cauza dorințelor suicidale.

James a povestit că nu mai era în stare să facă nimic, nici măcar să mânânce sau să doarmă, iar acest lucru i-a afectat, bineînțeles, viața, în mod negativ, potrivit Daily Mail.

În cele din urmă însă, când și-a dat seama că așa nu se mai poate, fratele lui Kate a făcut terapie timp de un an pentru a se vindeca, iar acum, după ce și-a revenit complet, a cerut-o de soție pe iubita lui, Alizee Thevenet. James nu a reușit acest lucru de unul singur însă, ci a explicat că a fost ajutat de membrii familiei sale: de mama lui, Carol, tatăl lui, Michael, dar și de Kate, care chiar dacă era ocupată cu viața de familie și datoriile de Ducesă, l-a însoțit pe acesta la ședințele de terapie, unde James a făcut progrese.

„Nu mai puteam să fac nimic. Nu mai puteam să dorm, să citesc o carte, să mănânc. M-am rupt de orice”, a spus James. Tânărul a mai adăugat că toată lumea este încântată acum de progresele pe care le-a făcut și a mai spus că se uneori simte nevoia să se „ciupească” pentru a-și da seama că realiatea pe care o trăiește este cu adevărat fericită pentru el în prezent, într-un final.

„Nu puteam ajunge mai jos decât am fost acum doi ani!”, a mai dezvăluit James, care a adăugat că, în cele mai negre momente, cel mai dificil i-a fost să explice familiei prin ceea ce trece.

Kate Middleton a enervat-o la culme pe Regina Elisabeta: Nu era condiția să fie Regină. A îngreunat situaţia

Chiar dacă mulți se așteaptă sau s-au gândit că Ducesa a avut o viață ușoară după ce a intrat în Familia Regală, lucrurile nu stau chiar așa.

Un expert regal merge până acolo încât susţine că, după naşterea primului ei copil, Prinţul George, Kate s-ar fi plâns reginei despre greutăţile întâmpinate în creşterea lui.

Corespondentul regal Katie Nicholl susţine că atât Prinţul William, cât şi Ducesa de Cambridge au avut mari dificultăţi atunci când au devenit pentru prima data părinţi, scrie okmagazine.ro.

"Kate a avut o conversaţie cu regina în cadrul căreia s-a confesat că îi este greu când este singură cu George, iar faptul că nu are o bonă full time a îngreunat situaţia", a spus Nicholl în cadrul documentarului True Royalty: Kate Middleton: Heir We Go Again.

De fapt, aceasta a fost încă de la început alegerea Ducilor de Cambridge: Kate şi William şi-au dorit să fie ei cel care îl cresc pe George şi nu bonele sau alte ajutoare regale.

"Au făcut asta de la naştere băiatului, pe 22 iulie, până în septembrie, apoi au recrutat o bonă", a declarat Nicholl.

Această bonă au fost spanioloaica Maria Borallo, care a rămas, încă, în serviciul familiei, ajutând la creşterea Prinţului George, acum în vârstă de opt ani, a Prinţesei Charlotte, de şase ani, şi a Prinţului Louis, de trei ani.

Kate Middleton a şocat-o pe Regina Elisabeta

Mai mult, se pare că soția Prințului William a șocat-o pe Regina în anul 2008.

În 2008, cu doi ani înainte ca Prinţul William şi Kate Middleton să se logodească, Regina Elisabeta a II-a şi-ar fi exprimat nemulţumirea din cauza modului în care Kate cheltuia banii într-o perioadă în care Marea Britanie era afectată de criza economică mondială care lovise toată planeta.

Recent, jurnaliştii britanici au scos la suprafaţă faptul că Regina Elisabeta a II-a nu era deloc mulţumită de atitudinea viitoarei Ducese și asta pentru că pasiunea pentru vacanţele scumpe nu se potrivea deloc cu imaginea unei posibile viitoare Regine.

Mai ales că sumele imense cheltuite de William şi Kate în 2008 erau în antiteză cu problemele financiare care afectau mulţi britanici la acea vreme.

Suverana în vârstă de 95 de ani ar fi spus că "mutarea ostentativă dintr-o stațiune de vacanță de cinci stele în alta nu era condiția prealabilă pentru o tânără destinată, eventual, să fie regină".

View this post on Instagram A post shared by James Middleton (@jmidy)