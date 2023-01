Francisca și soțul ei, Bogdan Lățescu, au divorțat: Îmi e greu să vorbesc... Din orgoliu, poate, am băgat lucruri sub preș

"Eu din septembrie nu mai locuiesc cu el. Am depus actele de divorț din luna septembrie. Divorțul e făcut la ora asta, actele sunt făcute, am semnat tot, s-a făcut amiabil tot”, a declarat Francisca pentru Click!.

"A fost o relație frumoasă. Bogdan e un om minunat, pe care îl voi iubi si aprecia toată viața. El a ajutat la Francisca de astăzi. Nu a mai mers din multe motive. Ruptura s-a produs în timp și chiar mă întreb dacă am procedat corect că am tăcut de când s-a produs ruptura. Așa am știut eu să gestionez situația în momentul respectiv. Îmi e greu să vorbesc despre asta. Sunt multe amintiri. Pentru aceste amintiri ne-am gândit foarte mult”, a declarat vedeta, în emisiunea "La Măruță" de la Pro TV, scrie sursa citată mai sus.

"Din orgoliu, poate, am băgat lucruri sub preș"

"Businessul îl ținea pe drumuri, ceea ce fac eu mă ținea pe drumuri. Noi făceam un real efort să fim în locurile acelea împreună. Sunt chestii care nu sunt grave, dar prin care trece orice cuplu. Din orgoliu, poate, am băgat lucruri sub preș, poate nu am vorbit cât trebuia să vorbesc”, a mai spus bruneta.

"De multe ori am pus cariera pe primul loc. Poate că am făcut compromisuri și am renunțat la anumite lucruri în familie, de a petrece timpul cu ei, de a petrece concedii în familie. Poate că am supus și familia la o presiune pe care nu trebuia să o supun. Ai mei suferă foarte mult în momentul acesta. Noi, inclusiv ieri, am mâncat la aceeași masă. Între noi nu a fost o ruptură violentă. Dacă era așa, nu era un divorț amiabil. Nu a fost vorba de infidelitate!”, a mai spus artista.

Francisca Dulceanu și Bogdan Lățescu au divorțat după patru ani de căsnicie și o relație de zece ani.

