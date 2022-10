Fotbalistul cerut titular la FCSB: Bagă-l, nea Gigi! Storci tricoul de pe el

”FCSB are probleme, de fapt, la mijloc. Au dispărut mijlocașii aceia centrali, gen Bourceanu și Pintilii. Toate acțiunile au fost pe fundașii centrali și este greu. Edjouma și Olaru nu au profil defensiv. Mie îmi place de Dulca, e un număr 6 puternic, agresiv. Nu-i cere să dribleze, nu e calitatea lui.

E harnic, îți dublează foarte bine, îți închide zona. Mi se pare că i s-a pus prea repede o etichetă. Nea Gigi, bagă-l să joace că are calitate! Am încredere în el că are calitate. E un jucător tânăr care nu te trădează. Storci tricoul de pe el! FCSB are nevoie de un astfel de jucător”, a declarat Florin Bratu, la emisiunea Liga Digisport.

Ce spunea Gigi Becali despre Dulca

"De-aia am odihnit jucătorii, ați văzut. Dacă aveam alt atacant... I-a dat o pasă Olaru, iar Rusu s-a speriat. L-am luat că n-avem atacant. Tot ce-a fost în teren când ne-am calificat, mulțumim, nu ne pare rău si nu regretăm. Doar că la FCSB cine nu face față, va pleca înapoi de unde a venit.

Dacă vor ei să-l ia (n.r. CS Mioveni), eu îl dau cu drag, 150.000. Pe Dulca am dat 250.000, dacă vreți luați-l înapoi. Le mulțumesc, dar n-ai ce să faci. Nu trebuie să se supere, fiecare om la nivelul lui", a transmis Gigi Becali, în urmă cu aproximativ o lună.

Mihai Stoica, reacție acidă la adresa lui Octavian Popescu, pentru că și-a ales un mental coach: ”Este impostură! Nu mă mai rog de nimeni să joace fotbal”

Mihai Stoica a avut un comentariu controversat la adresa jucătorului Octavian Popescu, întrucât, având în vedere perioada de randament scăzut prin care trece, fotbalistul a apelat la serviciile unui mental coach. În opinia oficialului FCSB, terapeuții sunt niște impostori.

În cadrul discursului acid în care a desființat meseria de terapeut, Mihai Stoica a declarat și că niciun jucător important nu apelează la astfel de servicii, informație falsă având în vedere că echipele din campionate puternice au bugete alocate pentru protejarea sănătății mintale a jucătorilor.

"E clar că nu traversează o perioadă bună, şi la antrenamente realizările sunt mai puţine. Este puţin schimbat, eu m-am oferit să-l ajut cu absolut orice, nu a apelat la ajutorul meu, nu ştiu ce are de gând, nu am vorbit de mult cu el. L-am aşteptat să vină, dar el nu a venit. Eu nu trag de el, a pierdut echipa, bineînțeles, și va trebui să se lupte cu Coman și Miculescu. Altfel, îi va fi foarte greu să joace.

Nu există jucător de nivelul lui, în opinia mea, dar dacă această valoare nu este dublată şi cu o implicare totală a lui, dacă are alte preocupări, e problema lui. Nimeni nu îl aşteaptă. Nu pot discuta mai multe. După atâţia ani, nu mă mai rog de nimeni să joace fotbal. În momentul în care aud că un jucător apelează la un mental coaching, acel jucător nu mai prezintă foarte mult interes.

Aceia sunt nişte impostori, înţeleg că e la mental coach. Sunt niște impostori care prostesc jucătorii. Impostură este asta! Niciun fost mare jucător nu s-a făcut mental coach. Poate Ronaldo şi-a luat vreun mental coach ca să-l înveţe el meserie", a spus Mihai Stoica, la Orange Sport.

