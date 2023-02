Fostul ministru de Externe al Poloniei deplânge insuficientul leadership al Germaniei în susţinerea Ucrainei

La un an după discursul devenit faimos al cancelarului federal german Olaf Scholz, "Zeitenwende" (Punctul de cotitură), fostul ministru de externe şi apărării polonez Radoslaw Sikorski a deplâns insuficientul leadership al Germaniei în susţinerea Ucrainei, informează duminică dpa.



Chiar dacă guvernul german a făcut mult din punct de vedere financiar şi militar pentru Ucraina invadată de Rusia, printre aliaţi predomină percepţia că "Germania face ce este necesar doar în ultimul moment, doar la presiune externă", a afirmat pentru agenţia de presă germană politicianul polonez conservator, europarlamentar din partea partidului de opoziţie Platforma Civică (PO).



"Iar aceasta creează impresia că nu sunteţi implicaţi în problemă, că există o reticenţă, că Germania nu este un lider ce răspunde la criză, ci stă deoparte", a declarat Sikorski.

Un an de la discursul "Zeitenwende" al lui Olaf Scholz





Luni, în Bundestag se va marca un an de la discursul "Zeitenwende" al lui Olaf Scholz. În acest discurs, cancelarul federal german a anunţat o reorientare a politicii de securitate a Germaniei, ca o consecinţă a agresiunii ruse în Ucraina.



Sikorski a descris acest discurs drept unul curajos, dar a subliniat că puţine dintre schimbările anunţate atunci au fost implementate. "Americanii au o expresie minunată: 'You don't need just to talk to talk but to walk the walk' (expresie ce ar putea fi parafrazată prin 'a demonstra prin fapte, nu doar prin vorbe'). Prin urmare, atunci când anunţi că vei cheltui pentru apărare 100 de miliarde în plus, m-aş aştepta ca mai mult de această sumă să fie cheltuită până acum", a afirmat fostul ministru de externe şi al apărării polonez.



În 2011, în calitate de ministru de externe al Poloniei în timpul crizei financiare, Sikorski declarase într-un discurs susţinut la Berlin că se teme mai puţin de o Germanie puternică, decât de inacţiunea Germaniei. Această declaraţie este invocată în repetate rânduri în prezent, atunci când vine vorba de dorinţa ţărilor din estul Europei de a vedea un rol de lider mai puternic pentru Germania.

