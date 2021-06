Fost atașat militar rus, la Deveselu ca "turist". Ion Petrescu: Băieții au făcut recunoașterile

În cadrul emisiunii, Ion Petrescu a dat replica plângerilor ambasadei ruse cu privire la faptul că americanii nu i-au invitat niciodată la Deveselu.

„Noi nu am vizitat niciodată Deveselu. Nu am fost invitați. În mandatul meu, relativ lung, am auzit de la alți colegi că ei au fost invitați să viziteze baza de la Deveselu. Noi (n.a. - rușii) nu am fost niciodată invitați”, preciza ambasadorul Kuzmin, în urmă cu câteva zile.

În cadrul emisiunii, analistul militar Ion Petrescu a comentat declarația lui Valery Kuzmin și ne-a dezvăluit un fapt cel puțin interesant. Un fost atașat militar rus a fost la Deveselu ca simplu turist.

„Nu au fost invitați, dar s-au autoinvitat. Un fost atașat militar rus s-a urcat în mașina personală și s-a dus ca simplu turist să vadă Deveselu, să se roage la biserica de acolo, probabil au verificat și la ce distanță și unde sunt americanii. Băieții au făcut recunoașterile, nu numai din satelit ci și din apropiere”, a dezvăluit Ion Petrescu, pentru Defense Romania.

Întrebat când s-a întâmplat acest episod, analistul militar s-a rezumat la un răspuns diplomatic: „Relativ recent”

„Iar tot relativ recent în Craiova diplomații ruși au participat la o acțiune culturală care oferea legitimitate privind prezența lor acolo, un anumit trafic rutier inițial și ulterior. Deci ei își fac temele”, a conchis analistul militar.

În ceea ce privește declarațiile controversate ale ambasadorului Valery Kuzmin, analistul militar spune că „distinsul ambasador rus uită că aici este România, nu Republica Moldova, iar anumite gesturi pe care și le-a permis la Chișinău nu pot fi percepute decât inamicale”.

Amintim că Federația Rusă propune de mai mult timp SUA ca experții NATO să se deplaseze în Kaliningrad pentru a inspecta instalațiile Iskander, în timp ce rușii să aibă acces la instalațiile din România și Polonia, Moscova fiind îngrijorată că lansatoarele americane MK-41 din România pot fi utilizate în scopuri ofensive. Asta în pofida faptului că instalația din România are scop pur defensiv.