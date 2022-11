Forum Aspen/ Spătaru: Robusteţea economiei şi a bugetului public trebuie consolidate în permanenţă

'În ambele cazuri, lecţia învăţată este cea a reducerii dependenţei de surse externe de aprovizionare în cazul sectoarelor economice cu importanţă strategică, iar în cazul României, avantajul accesului la numeroase resurse naturale nu trebuie irosit, ci trebuie neapărat consolidat prin dezvoltarea unui sector industrial competitiv şi a unei infrastructuri care să diminueze costurile de acces', a spus Florin Spătaru.

Potrivit ministrului Economiei, faptul că cele două şocuri s-au succedat aproape imediat complică foarte mult funcţia de răspuns a autorităţilor fiscale şi monetare din regiune, în special din perspectivă fiscală.

Faptul că războiul din Ucraina menţine presiune negativă asupra economiei, resimţită şi în pandemie, chiar dacă într-o manieră diferită, face necesară susţinerea financiar-economică prin programe guvernamentale în vederea diminuării costurilor sociale şi a efectelor distructive asupra capacităţilor economice. În acest context, devine inevitabilă menţinerea unui rol important al statului în economie, de aceea programele guvernamentale de sprijin trebuie atent calibrate, astfel încât să consolideze sectorul privat economiei şi să încurajeze iniţiativa, susţine Florin Spătaru.

'Lecţia învăţată pentru viitor este că trebuie să facem tot posibilul pentru a menţine finanţele publice într-o ordine cât mai bună tot timpul dar mai ales atunci când situaţia economică este favorabilă şi să ne îngrijim să avem un mediu concurenţial sănătos, precum şi un cadru legislativ şi fiscal care să încurajeze iniţiativa privată, pentru că de aici vin majoritatea locurilor de muncă cât şi partea cea mai consistentă a veniturilor bugetare', a precizat ministrul Economiei.

Florin Spătaru a menţionat şi faptul că pandemia de Covid-19 şi războiul din Ucraina au relevat rolul extrem de important al inovaţiei şi al noilor tehnologii, inclusiv pe partea de comunicaţii, accesul la internet, securitatea transmisiilor de date şi a canalelor de cooperare la distanţă între echipe.

În acest context, lecţia învăţată pentru viitor este cu siguranţă acea că domeniul ITC va rămâne de importanţă strategică, iar adoptarea celor mai noi, eficiente şi sigure dezvoltări în acest domeniu vor rămâne şi în viitor de importanţă vitală pentru succes. Acest lucru înseamnă inclusiv demersuri pentru asigurarea securităţii sistemelor informatice şi a canalelor de comunicaţii pentru contracararea riscului cibernetic dar şi pentru punerea accentului pentru pregătirea la un nivel tot mai ridicat a resursei umane în utilizarea acestor sisteme, a transmis ministrul Economiei.

Forumul Aspen, ajuns la cea de a unsprezecea ediţie, a are loc marţi şi miercuri la Bucureşti, iar printre participanţi se numără şi secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg. Evenimentul este organizat de Institutul Aspen România şi German Marshall Fund of the United States, cu susţinerea NATO, fiind cofinanţat de Uniunea Europeană şi USAID.

