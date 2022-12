Fondatorul FTX, Sam Bankman-Fried, a fost arestat în Bahamas

Sam Bankman-Fried, fondatorul și fostul CEO al Bitcoin și al schimbului de criptomonede FTX, a fost arestat în Bahamas de autoritățile locale.

Arestarea a urmat primirii unei notificări oficiale din partea SUA, referitoare la depunerea unor acuzații penale împotriva lui Bankman, conform unei declarații a procurorului general al Bahamas. Probabil că va fi solicitată extrădarea lui în SUA, notează Nasdaq.

Poliția a informat că Bankman-Fried a fost arestat pentru „infracțiuni financiare” împotriva legilor din SUA și Bahamas.

A Statement from the Royal Bahamas Police Force on the arrest of Samual Benjamin Bankman-Fried.



Police wish to inform that 30-year-old SAMUEL BENJAMIN BANKMAN-FRIED of California, U.S.A, has been arrested. pic.twitter.com/Mr85S2fzcN