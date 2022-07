Foametea va ajunge și în România? Bogdan Chirieac, avertisment: Dacă Germania strănută, noi facem Covid, să știți

Situația din întreaga lume este complicată odată cu izbucnirea războiului din Ucraina. Țările se confruntă cu o multitudine de crize, de la cea energetică, până la cea alimentară. Recent, ONU a avertizat că tot mai mulți oameni de pe glob ar putea ajunge la sărăcie extremă, iar cele mai recente proteste din Sri Lanka, țară care a intrat în faliment, demonstrează că lucrurile nu sunt deloc roz.

Îngrijorările oamenilor sunt justificate și tot mai mulți se întreabă ce ne așteaptă în viitorul apropiat. Vom ajunge să trăim foamete? Ce se va întâmpla la noi în Europa, am putea avea aceeași soartă ca acea a oamenilor din Sri Lanka? Bogdan Chirieac a fost contactat de jurnaliștii Realitatea Plus pentru a răspunde la toate aceste întrebări, într-o analiză a celor mai recente date privind economia globală.

"Foametea este o amenințare din ce în ce mai prezentă"

"Cum această criză despre care au vorbit liderii inclusiv de la noi, dincolo de ceea ce se întâmplă în Sri Lanka, domnule Chirieac, cum se va manifesta în Europa în perioada următoare, în condițiile în care am văzu avertismentul ONU care spunea că 50 de milioane de oameni din lumea întreagă sunt acum în plus în pericol să nu aibă alimente? Foametea este o amenințare din ce în ce mai prezentă. Cum vedeți asta, dar și ceea ce se întâmplă în Sri Lanka?" l-a întrebat Călin Cociș, moderatorul emisiunii "Deschide lumea" de la Realitatea Plus pe Bogdan Chirieac.

"În Europa nu va fi niciun fel de criză alimentară. Prețurile vor fi mai mari, dar nu vom vedea oameni murind pe stradă de foame în Europa. În schimb, țările cele mai sărace, între care și Sri Lanka, vor avea mari probleme și foamete, iar avertismentul ONU trebuie luat foarte în serios. Și țările din nordul Africii ar putea avea probleme foarte mari. De pildă, Egiptul, care importă grâu din România și Ucraina, nu va avea suficiente resurse. Înțeleg de asemenea că în India, din cauza secetei, producția de grâu se anunță mult mai mică și practic nici India nu va auto-suficientă, se spune, anul viitor. Deja în Ucraina acele 100 de milioane de tone de grâu sunt sub semnul întrebării, iar oricum producția a scăzut drastic că i-au tot lovit rușii și nici nu au pe unde să exporte. Deci această criză alimentară se va răspândi și cei care vor plăti vor fi cele mai sărace state și populațiile celor mai sărace state din lume.

Bogdan Chirieac: Dacă Germania strănută, noi toți facem COVID

Prin prisma crizei energetice văd că îngrijorările în Germania sunt uriașe, iar aici să nu greșim cu nimic. Dacă Germania strănută, noi toți facem COVID, să știți, adică nu gripă sezonieră, COVID facem. Este cea mai puternică industrie europeană și noi depindem enorm de exporturile în Germania. Este marfă din România pe care o ducem pentru export. Dacă ei nu mai au piață, nu mai au gaz, nu mai au energie, nici noi nu mai avem unde să exportăm. Deci situația în Europa din punctul de vedere al energiei este dramatică", a declarat Bogdan Chirieac.

