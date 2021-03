Florin Cîțu cere mărirea numărului de paturi de Terapie Intensivă la 1600 

Am participat la ședința CNCCI, de astăzi , pentru că vreau sa ma asigur că pacienții și personalul medical vor avea tot ce le trebuie pentru a trece cu bine peste valul 3 al pandemiei. Deocamdată, in România nu este o creștere accelerată a infectărilor și putem sa împiedicăm acest lucru, dacă ne vaccinăm și dacă respectăm măsurile de protecție. Ne pregătim însă și pentru un număr mai mare de cazuri, pentru a fi precauți și a nu fi luați prin surprindere .Din acest motiv am cerut :

1. Creșterea numărului real de paturi ATI la 1600. Identificarea unor spitale noi care ar putea sa se alăture celor existente in lupta anti-COVID.

2. Asigurarea stocurilor necesare de medicamente in toate spitalele care tratează pacienții cu COVID-19.

3. Asigurarea echipamentelor de protecție pentru cadrele medicale.

4. Un plan clar pentru situația in care va fi nevoie de detașări de cadre medicale.

5. Continuarea vaccinării in forță. Nu trebuie sa uităm ca evoluția pandemiei depinde de fiecare dintre noi, nu doar de autorități. Ne vaccinăm, respectăm măsurile de protecție și așa salvăm vieți.