Fiul lui Cosmin Seleși, diagnosticat greșit cu autism: Inițial, am fost foarte speriat. Tudor merge și acum la psiholog

"O să încep prin a clarifica puțin lucrurile: un psiholog mi-a spus că prezintă toate semnele de autism și m-a trimis la psihiatru cu băiatul. Dar, între timp, directoarea grădiniței la care era și psiholoaga mi-au spus că nu se pune problema. Inițial, am fost foarte speriat, clar. Dar m-am bucurat când am realizat că a fost doar o perioadă de răzvrătire a lui Tudor, așa cum au toți cei mici (când nu vor să mănânce, când par mai agresivi), peste care a și trecut treptat.

Cu toate acestea, aș vrea să îi încurajez pe părinți să le ofere copiilor un mediu în care să se deschidă. Tudor merge și acum la psiholog, au o relație foarte bună. În plus, eu am învățat multe lucruri deoarece am ascultat psihologul, am înțeles cum să reacționez în anumite situații, văd altfel momentele când nu știu ce vrea să spună sau de ce se poartă într-un anumit fel", a spus Cosmin Seleși pentru viva.ro.

Măsuri importante pentru asigurarea tratamentului persoanelor cu tulburări din spectrul autist

La propunerea Ministerului Sănătății, Guvernul României a aprobat astăzi, 9 noiembrie 2022, proiectul de Ordonanță de urgenţă pentru modificarea și completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății și a Legii nr. 151/2010 privind serviciile specializate integrate de sănătate, educație și sociale adresate persoanelor cu tulburări din spectrul autist și cu tulburări de sănătate mintală asociate, precum și pentru stabilirea unor măsuri în domeniul sănătății.



Prin acest act normativ, se creează cadrul legal pentru asigurarea accesului imediat și nediscriminatoriu la serviciile conexe actului medical pentru toate persoanele diagnosticate în spectrul autist, cu sau fără tulburări psihice, precum si pentru stabilirea mecanismului de decontare a acestor servicii și stabilirea răspunderii de maplraxis pentru psihologii care vor acorda aceste servicii conexe.



Se extinde perioada pentru care studenții beneficiază de calitatea de asigurat în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate.



De asemenea, documentul permite Agenției Naționale a Medicamentului și Dispozitivelor Medicale din România să autorizeze temporar distribuția unui medicament necesar tratamentului pacienților cu autism.

Răspunsul creierului la vocea mamei diferă în cazul copiilor cu autism, arată un studiu realizat în SUA

Pentru majoritatea copiilor, sunetul vocii mamei lor declanşează şabloane ale activităţii creierului în mod distinct faţă de cele declanşate de o voce nefamiliară. Răspunsul diminuat a fost văzut pe imagini RMN în regiuni de procesare a feţei şi învăţare şi centre de memorie, cât şi în reţelele cerebrale ce procesează răsplata şi prioritizează diferiţi stimuli în funcţie de importanţă.

Vocea mamei este prima indicaţie pentru comunicarea şi învăţarea socială şi lingvistică. Există o diferenţă biologică la bază în circuitul cerebral la autism şi este un semnal de învăţare a preciziei pe care ne putem concentra susțin autorii cercetării. Descoperirile au fost publicate pe 26 februarie în ”eLife”. ”Copiii cu autism se deconectează de obicei de vocile din jurul lor şi nu ştim de ce. Încă reprezintă o întrebare deschisă modul în care acest lucru contribuie la dificultăţile lor în comunicarea socială”, a spus autorul principal al studiului, dr. Dan Abrams, profesor asistent clinic de psihiatrie şi ştiinţe comportamentale la Stanford, citat de sciencedialy.com. Citește mai departe>>

