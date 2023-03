Firea, ceartă cu Radu Mihaiu în direct. Unde a dispărut fierul de la pasajul Doamna Ghica?

Gabriela Firea susține că tablierul metalic pentru deja mult disputatul pasaj de la Doamna Ghica ar fi fost gata cu mult timp în urmă dacă se continua achiziția făcută în timpul mandatului său. Firea susține că s-a preferat însă achiziția la un preț mult mai mare de la o firmă italiană, deși fierul exista deja fizic la o firmă din Chitila cu care se încheiase contractul. Primarul Sectorului 2, Radu Mihaiu, a cărui instituție pe care o conduce participă financiar la realizarea pasajului, acuză la rândul său că s-ar fi creat o rețea de succesivă de firme prin care să se piardă urma banilor și lucrările să nu se mai execute. Mihaiu spune că ar merge cu Gabriela Firea să caute fierul tablierului de la pasaj, despre care fostul edil spune că exista deja în hala din Chitila.

"Primăria Sectorului 2 ajută la finanțarea acestui pasaj, nu are facturile și nu are hârtiile pe care le are trustul de Clădiri Metropolitane. Sunt convins că această neînțelegere n-a apărut din cauza doamnei foste primar care știe acest lucru. Aș spune însă, că eu n-am văzut nicăieri acest tablier. Nu știu dacă el există, mergem împreună cu doamna Firea să-l vedem, dar nu cred că el există în acest moment. Am văzut un filmuleț care pare să arate cu ce trebuia să fie în proiect. Deci am văzut practic un filmuleț care nu are legătură cu acest pasaj, iar faptul că fierul s-a scumpit foarte mult ca urmare a crizei Covid și a crizei din Ucraina, poate să fie investigat de oricine, că nu este nici o problemă. Eu nu înțeleg compania cu care s-a făcut contractul inițial ce legătură avea când antreprenorul era cu totul altcineva. Ce s-a întâmplat de fapt a fost că s-au creat o multitudine de companii care să facă acte între ele și să se piardă urma banilor și a lucrărilor care trebuiau livrate. S-a creat așa un hățiș din care nimeni să nu mai înțeleagă nimic și să se piardă acești bani," a spus primarul Mihaiu.

"Instituțiile să ancheteze!"

"Domnul primar al Sectorului 2, dacă dorește să vadă unde este fierul din filmuleț, pentru că vorbește despre filmuleț la modul peiorativ, putea să meargă la întreprinderea din Chitila de lângă București, să vadă că era fierul pentru tot tablierul metalic, conform proiectului și conform contractului. Foarte bine! Instituțiile statului să verifice, să ancheteze de ce nu a fost folosit fierul pentru tablierul metalic, totul fiind la cheie. Tablierul putea fi folosit în două-trei luni, dar au dorit să efectueze o nouă licitație în două runde, până când a câștigat o companie italiană, care iată, vine cu prețuri de două ori și jumătate mai mari. Lucrurile sunt foarte simple, nu trebuie să venim noi cu alte argumente în fața cetățenilor și cu siguranță ancheta instituțiilor va releva ceea ce eu afirm pentru că am informații de la sursă și nu aș fi ieșit să afirm aceste lucruri decât dovezi," a mai spus Firea.

"Aștept să văd dovezile că fierul de care spuneți dumneavoastră, cele 987 de tone, existau acolo și cu siguranță instituțiile statului își vor face datoria. (...) Toată lumea știe cum trebuie să arate acel pasaj," a mai spus Mihaiu.

