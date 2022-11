Finanțare pentru panouri fotovoltaice. Neculaescu (AFM): Se creează oarecare independență energetică față de rețea / Chirieac: 3,9 kilowați nu e rău pentru o căsuță

Laurențiu Neculaescu, președintele Administrației Fondului pentru Mediu, a vorbit despre programul de finanțare privind panourile fotovoltaice.

„Programul a început în decembrie 2021. A început cu niște sincope generate de sistemul informatic, în care persoanele se înscriau în program. Eu când am venit, la începutul lunii martie, programul era blocat. Am reușit, cu mari eforturi, să rezolvăm aplicația informatică ce gestionează acest program undeva în luna iunie. Am reușit să facem aplicația funcțională și să putem să analizăm dosarele depuse de oameni. Avem peste 44.000 de dosare.

Începând cu luna iunie am demarat evaluarea. Am ajuns acum să avem peste 23.000 de dosare deja aprobate, cu contracte de finanțare semnate, și undeva la 1.700 de dosare semnate. Am analizat peste 25.000 de dosare dn cele 44.000. Cu siguranță că până la sfârșitul acestui an le vom finaliza pe toate.

Prin cadrul acestui program, finanțarea era de 20.000 de lei, cu o contribuție de 10% din partea persoanei fizice, pentru un sistem de panouri fotovoltaice care să genereze 3,9 kilowați, astfel încât să își creeze o oarecare independență energetică față de rețea“, a spus Laurențiu Neculaescu.

„3,9 kilowați nu e rău pentru o căsuță“, a spus Bogdan Chirieac.

„Atât am finanțat noi. Dacă persoana respectivă dorea să își pună mai mult, o putea face, dar în cheltuială proprie. Noi finanțam 3,9 kilowați“, a spus președintele AFM.

„Deci 4000 de euro oferiți ca să pui panouri solare pe casă“, a punctat Bogdan Chirieac.

Programul Casa Verde Fotovoltaice

În cadrul Programului Casa Verde Fotovoltaice – 2021, au fost depuse 44.387 cereri de finanțare. Până la momentul prezentei, au fost aprobate 23.142 cereri de finanțare și respinse 1.711 cereri de finanțare. Listele cu dosarele analizate se publică săptămânal pe site-ul AFM.

Instituția noastră intenționează să relanseze acest program, în acord și cu strategia de finanțare, stabilită împreună cu Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor. Acest program urmează să fie descentralizat, cu ajutorul unităților administrativ teritoriale.

În acest sens, ghidul de finanțare va fi revizuit în vederea îmbunătățirii, asigurându-se, totodată, transparența decizională, prin postarea proiectului de ordin de modificare pe site-ul Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor la secțiunea Transparență.După aprobarea prin ordin de ministru și publicarea în Monitorul Oficial a variantei finale a ghidului, va putea fi lansată o nouă sesiune de finanțare în cadrul programului.

