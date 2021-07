Finaliștii Survivor 2021. Trei concurenți se luptă astăzi pentru premiul de 50.000 de euro

Marea finală 'Survivor România 2021' are loc sâmbătă, 10 iulie, de la ora 20:00. Foști concurenți ai sezonului al doilea revin în Republica Dominicană, pentru a-și susține favoriții.

'La Marea Finală, în consiliu, se întorc foști concurenți Survivor România 2021', a anunțat Daniel Pavel.

Unul dintre cei trei finaliști va fi ales câștigător de telespectatori și va pleca acasă cu trofeul 'Survivor 2021' și premiul în valoare de 50.000 de euro (250.000 lei).

Cine sunt finaliștii

Faimosul Zanni și Războinicii Marius Crăciun și Andrei Dascălu sunt cei trei finaliști 'Survivor România 2021'.

Înainte de marea finală, Maria Chițu a părăsit competiția, după trei luni. Ea și Zanni intraseră în cursa pentru votul publicului, vineri seară, la Kanal D.

Maria Chițu, eliminată înainte de finală

'Am spus tot ce aveam de spus. Tot ce pot să fac e să mulțumesc. Le mulțumesc colegilor, au fost ca o familie pentru mine, cu bune și cu rele. Aș vrea să vă mulțumesc dumneavoastră, domnul Dan, pentru blândețea cu care ne-ați vorbit. A contat mult pentru noi. Aș vrea să mulțumesc persoanelor care au făcut posibil Survivor, pentru că mi-au dat șansă să demonstrez ceea ce am demonstrat.

Sunt bucuroasă, sunt cu zâmbetul pe buze, știu că mă voi întoarce la cei dragi, pe care abia aștept să îi văd. Plec cu zâmbetul pe buze și mulțumesc tuturor. A fost cea mai tare experiență din viața mea', a spus Maria Chițu.

Elena Marin, eliminată în ediția din 8 iulie

În ediția din 8 iulie, Elena Marin a fost eliminată de la 'Survivor România 2021'. 'A fost o experiență frumoasă, pe care nu o voi uita niciodată. Au fost foarte multe momente frumoase, am avut multe lucruri de învățat aici, m-am redescoperit. Am învățat de la fiecare câte ceva. Mai era un singur pas. Sunt mândră de mine, că am ajuns până aici. În același timp, îmi doream să pot mai mult. Încerc să nu mă critic, dar întotdeauna te gândești la ce ai greșit, la ce aș schimba la mine, să reușesc să ajung până la final. Vreau să mulțumesc celor care m-au susținut. Mulțumesc Survivor pentru șansa pe care mi-a oferit-o, că de fiecare dată ne-ați susținut în mod egal. Ați fost ca un tătic pentru noi, mulțumesc producției, oamenilor care și-au desfășurat munca cot la cot cu noi și au trăit în aceleași condiții, departe de familii. A fost un proiect unic, pe care nu-l voi uita niciodată', spunea Elena Marin.