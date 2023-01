Filmările pentru „Moromeții 3” încep curând. Regizorul Stere Gulea, primit de MS Margareta la Castelul Săvârșin

„Majestatea Sa Custodele Coroanei și Principele Radu au primit la Castelul Săvârșin, în cursul lunii ianuarie, pe principalii realizatori ai celui de-al treilea film din seria «Moromeților», regizorul Stere Gulea, operatorul Vivi Drăgan Vasile și producătorul Oana Giurgiu”, se arată pe contul de Instagram al Familiei Regale a României.

„Echipa va începe curând să filmeze «Moromeții 3», o producție românească bazată pe scrierile lui Marin Preda”, se mai arată în postare.

Filmul, așteptat din 2021

„După ce am făcut Moromeții I, mult timp am considerat că nu mai este cazul să mă mai gândesc la vreo continuare, până la momentul la care am decis să fac acel Moromeții 2. Văzând neasteptatul interes pe care filmul l-a stârnit - a fost o mare surpriză, pentru mine, în orice caz-, mai ales în rândul generațiilor tinere, unde nu credeam că filmul va avea ecou, am stat și m-am gândit dacă nu ar trebui să consacru un film genezei, cum s-a ajuns la Moromeții”, a explicat în 2021 Stere Gulea, pentru Hotnews.

„În România nu se pot scoate bani din producerea unui film, chiar dacă este de succes. Poate ulterior, dacă este preluat de televiziuni, video on demand, etc., dar singura posibilitate este distribuirea în afară. După 1990, singurele filme românești care au avut succes financiar sunt cele care au avut distribuție în afară. Dacă nu mă înșel cred că singurul care a reușit acest lucru a fost ”4,3,2”, al lui Cristian Mungiu. A câștigat Palm d’Or, și în ziua de azi, un astfel de premiu însemnă mult”, a adăugat regizorul român.

„Moromeții 2”, record în 2018 pentru un film românesc

„Moromeții 2” a avut premiera în cinematografe în 16 noiembrie 2018, doborând recordul de cel mai profitabil debut al unui film românesc. Acesta a generat 1.014.189 lei în weekendul lansării. Recordul a fost spulberat de „Teambuilding” în septembrie 2022, film românesc ce a încasat de cinci ori mai mult în aceeași perioadă.

