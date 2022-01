Faza zilei în dezbaterea DC News. Elena Cristian, replici pe vacanța șefului ANRE în Dominicană. Întrebarea la care Dumbrăveanu n-a vrut să răspundă / video

Claudiu Dumbrăveanu, director general, Direcția Generală Piață Energie și Prețuri ANRE, a fost unul dintre invitații Elenei Cristian la dezbaterea online "Criza energetică - soluții la problemele momentului".

Înainte de a intra efectiv în subiect, între ei a avut loc un schimb de replici, început după o glumă a Elenei Cristian, cu referire la șeful ANRE, Dumitru Chiriță.

Redăm integral "schimbul de replici"

Elena Cristian: Mă îndrept acum spre domnul Claudiu Dumbrăveanu, director Piața de Energie din cadrul ANRE. Domule Dumbrăveanu, bună ziua! Noi ne-am mai întâlnit la o conferință. Domnul Chiriță s-a întors din Dominicană?

Claudiu Dumbrăveanu: Observ puțin că abordarea dumneavoastră s-a schimbat.

Elena Cristian: Nu, nu. Nu mi-ați auzit întrebarea. Vă întrebam dacă s-a întors domnul Chiriță.

Claudiu Dumbrăveanu: Am auzit întrebarea foarte bine, de aia am făcut și remarca. Cu toți ceilalți interlocutori ați început discuția într-un fel, cu noi deja ați început într-un alt fel.

Elena Cristian: Puteți să nu-mi răspundeți. Stați puțin, că nu-i așa.

Claudiu Dumbrăveanu: Aș vrea să nu continuăm dialogul așa.

Elena Cristian: Mă ascultați și pe mine un pic? Domnul Chiriță mi-a confirmat participarea până ieri după-amiază, de asta v-am întrebat. Dânsul a confirmat că participă. Nu mă deranjează că sunteți dumneavoastră, cu siguranță cunoașteți foarte bine această piață. A fost o întrebare la care puteați să-mi spuneți că nu răspundeți. Știu că s-a întors. Faptul că nu ne bagă în seamă și că nu vrea să vorbească cu presa, în general, este problema dânsului, nu a dumneavoastră. Nu am de ce să vă trag pe dumneavoastră la răspundere.

Claudiu Dumbrăveanu: Aveți dreptate, nu vă răspund la acea întrebare.

Elena Cristian: Nici nu trebuie să-mi răspundeți, era o glumă. Așa, încercam să destind atmosfera că v-am văzut puțin supărat.

Claudiu Dumbrăveanu: Nu, nu, nu sunt supărat. Probabil că nu mă ajută foarte bine figura, dar nu sunt supărat. Așa e figura mea...

Elena Cristian: Să revenim la întrebări, ca să vedeți că încep și cu dumneavoastră la fel. Considerați că în toată această poveste cu criza energiei, despre care vorbim de trei luni, ANRE are partea sa de vină? Nu știu, în comunicare, în ceea ce trebuia să facă, în relația cu furnizorii? Sau era ceva ce nu ați reușit să faceți din constrângeri legislative sau... Pot exista o sumedenie de motive. Specialiști sunt în ANRE. N-or fi toți, dar sunt și specialiști acolo.

Claudiu Dumbrăveanu: Deci da, mi se confirmă faptul că aveți altă abordare. Prima întrebare a fost dacă ne recunoaștem vina. E o abordare total diferită față de interlocutori, dar n-o să continui dialogul...

Elena Cristian: Stați puțin, sunteți o autoritate de reglementare, este firesc să vă întreb asta. Ce să vă întreb?

Claudiu Dumbrăveanu: Să mă întrebați despre măsuri, despre ce credem noi ș.a.m.d...

Elena Cristian: Haideți să analizăm ce ați făcut până acum și, dacă considerați că ați făcut tot ce se putea, eu accept acest răspuns, nu vă contrazic. Dar totuși, nu-mi spuneți ce să vă întreb!

Claudiu Dumbrăveanu: Puteți să mă întrebați orice, dar ați început cu o întrebare la care nu se răspunde. Am înțeles că era o glumă, am gustat-o. După aceea m-ați întrebat dacă ne recunoaștem vina. OK, e ca la un fel de spovedanie.

Consider că nimeni nu a făcut tot ce trebuia să fac și în absolut toate părțile era loc de mai mult și de mai bine. Cu toate astea, nu o să vin cu o listă de probleme pe care le-am generat sau pe care nu le-am rezolvat.

Elena Cristian: Nu, soluții. Poate ne prezentați ce facem mai departe din punctul ăsta.

Claudiu Dumbrăveanu: Exact, asta cred că ar fi mai constructiv să discutăm.

Elena Cristian: Spuneți-mi situația actuală, ordonanța, care sunt pârghiile prin care ANRE poate ajuta ca această situație să fie dezamorsată, dacă poate ANRE interveni cumva... Care e rolul ANRE în toată această poveste?

Claudiu Dumbrăveanu: Mulțumesc de întrebare și, în primul rând, pentru că m-ați invitat.

Dialogul dintre Elena Cristian și Claudiu Dumbrăveanu a continuat apoi pe subiectul menționat.

(...)

"Fratele domnului de la PSD a adus un plusvaloare în ANRE?"

Elena Cristian: Domnule Dumbrăveanu, știu că v-ați supărat pe mine când am început. Nici nu vreau să auziți întrebarea de final, ca să rămâneți supărat... Sper să mai veniți la noi. Voiam să vă întreb dacă domnul care a venit acum la dumneavoastră, fratele domnului de la PSD, a adus un plusvaloare în ANRE?

Claudiu Dumbrăveanu: Același răspuns ca la prima întrebare (râde).

Elena Cristian: Probabil că nu ați avut timp să vă lămuriți cu acest lucru. Mulțumesc tare mult!

Claudiu Dumbrăveanu: Eu sunt un specialist, lucrez în reglementare. Comitetul de reglementare este un organism de conducere care aprobă reglementările făcute...

Elena Cristian: Era o glumă! Vă întrebam de domnul Stănescu pentru că toată lumea e curioasă ce expertiză are pe ANRE. Dar a fost o glumă și nu vreau să vă supăr la final! (...)

