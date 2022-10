Farul Constanța - Sepsi OSK. "Marinarii" lui Hagi se distanțează în fruntea Superligii după meciul de la Sfântu Gheorghe - Vezi unicul gol

Unicul gol a fost marcat de Louis Munteanu (33), cu un şut din unghi, profitând de poziţionarea greşită a portarului Roland Niczuly.

Video

Sepsi OSK a dominat jocul şi şi-a creat mai multe ocazii de gol, având şi două bare, prin Pavol Safranko (2) şi Radoslav Dimitrov (44). Farul, care are o singură înfrângere în acest sezon, a obţinut a patra victorie consecutivă.

Echipa antrenată de Gheorghe Hagi are un avans de cinci puncte faţă de a doua clasată (Rapid). Sepsi OSK venea după trei victorii consecutive. ACS - FC Farul Constanţa 0-1 (0-1), Arena Sepsi OSK - Sfântu Gheorghe A marcat: Louis Munteanu (33).

Arbitru: Andrei Florin Chivulete (Bucureşti); arbitri asistenţi: Vladimir Urzică (Piatra Neamţ), Mircea Orbuleţ (Bucureşti); al patrulea oficial: Bogdan Dumitrache (Bucureşti) Arbitru video: Sorin Costreie (Buftea); arbitru asistent video: Marius Cristian Marchidanu (Brăila) Observatori: Marcel Savaniu (Satu Mare) - CCA, Marian Bucurescu (Bucureşti) - LPF.

Citește și - Petrolul - FCSB. Echipa lui Dică și Becali caută victoria în Superliga după rușinea cu Silkeborg din Conference League

FCSB va întâlni formaţia Petrolul Ploieşti, duminică, în deplasare, pe stadionul "Ilie Oană", de la ora 21:30, într-un meci din cadrul etapei a 13-a a Superligii.

Petrolul Ploiești are 3 înfrângeri consecutive în Liga 1 și ocupă locul 7 în clasament, cu 17 puncte acumulate în 12 meciuri jucate.

De cealaltă parte, FCSB se situează pe poziția a 14-a în clasament, cu 11 puncte acumulate în 10 meciuri jucate.

Nicolae Dică (FCSB) - Dacă învingem Petrolul, a meritat să nu luăm mai mulţi jucători în Danemarca

Antrenorul echipei de fotbal FCSB, Nicolae Dică, a afirmat, sâmbătă, într-o conferinţă de presă, că o victorie în partida cu Petrolul Ploieşti, de duminică, va însemna că strategia de a lăsa acasă mai mulţi titulari pentru partida cu Silkeborg, pierdută cu 0-5, a fost una bună.



"Ne aşteaptă o partidă dificilă, pentru că Petrolul are în componenţa lotului jucători cu mare experienţă, joacă şi pe teren propriu, vor fi susţinuţi de foarte mulţi suporteri. Au trecut cu greu orele de după jocul din Danemarca, dar, ce să facem, trebuie să trecem peste acel joc. Ne aşteaptă o partidă grea în campionat şi trebuie să ne concentrăm pe acesta. Vom vedea mâine seară dacă a meritat să rămână o parte dintre jucători acasă. Dacă vom câştiga mâine seară înseamnă că am făcut bine. Este normal ca lumea să ne critice, pentru că am pierdut un joc în Europa. Nu mă aşteptam să pierdem aşa jocul, credeam că ne putem ridica la nivelul unui joc din Europa, chiar dacă am folosit un lot de jucători foarte tineri. Eu am fost dezamăgit de rezultat, normal nu mă aşteptam să pierdem aşa", a declarat Dică.



Întrebat dacă va sacrifica jocurile din grupele Europa Conference League pentru a se implica în lupta pentru titlu, Nicolae Dică a spus: "Am făcut acest lucru, sperăm ca mâine seară să putem să câştigăm şi vom vedea cum vom aborda meciul de joi. Nu vreau să vorbesc acum despre meciul de joi, avem mâine seară un meci important".



El consideră că o parte a obiectivului său la FCSB a fost îndeplinit, aceea de a intra în grupele Europa Conference League şi că din acest punct de vedere strategia de a odihni anumiţi jucători nu este falimentară. Vezi continuarea aici!

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News