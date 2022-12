Faimoșii de la Survivor România 2023. Carmen Grebenișan, Maria Constantin, Gheboasă, printre concurenți

Daniel Pavel, prezentatorul emisiunii Survivor România, a făcut câteva precizări: „12 membri are Tribul Faimoși la startul celui mai puternic epic reality game show. Aptitudini și motivații croite pe măsura show-ului vor demonstra și celebritățile care au acceptat provocarea Survivor România pentru sezonul următor. Veți face cunoștință cu cele șase fete și șase băieți.”

Cine sunt Faimoșii de la Survivor România 2023

Primul nume dezvăluit a fost al lui Carmen Grebenișan, una dintre cele mai cunoscute influencerițe din România.

De asemenea, participă Jorge, Ada Dumitru, Ionuț Iftimoaie, Maria Constantin, Remus Boroiu, Bianca Patrichi, DOC, Vica Blochina, Sebastian Dobrincu, Ștefania Stănilă și Gheboasă.

Carmen Grebenișan a spus despre participarea la Survivor România 2023 că „este o luptă cu mine mai degrabă și vreau să îmi demonstrez mie că mă pot adapta la orice situație, indiferent de confortul pe care îl am acasă”. „Ceva imi zice că am fost un băiat într-o viață anterioară sau un luptător cu sabie. Primează aventura și dorința de aventură, așa că nunțile le mai putem face”, a spus Carmen Grebenișan.

Maria Constantin lasă concertele pentru a participa la Survivor România 2023: „Mai este puțin, chiar daca mai sunt câteva luni bune până la nunta mea, dar eu am ales Survivor. Faptul că nu trebuie să mai calc costume naționale, să plec la evenimente, va fi o relaxare. Dacă nu îmi pică părul e ok, dacă pică, punem perucă. Mi-aș fi dorit să am măcar o fotografie cu ai mei, să îi văd. Al meu nu o să rămână fără mireasă, cu siguranță. Voi reveni cu forțe proaspete. Am mai avut experiențe, dar nu la cote așa de maxime. Sunt pregătită psihic, fizic... nu știu. Sunt genul de om care, dacă s-a umplut paharul, voi spune lucrurilor pe nume. Inevitabil se vor forma anumite bisericuțe”.

Vica Blochina a acceptat și ea provocarea celor de la PRO TV și va merge în Republica Dominicană. „Am vazut episoadele după ce am semnat și am zis: nu mai vreau să merg! Tu ai văzut vreo femeie normală la vârsta mea să meargă la Survivor?! Este prima oară în viața mea după ce am semnat mă stresez pentru că îmie frică de foarte multe lucruri. Spre exemplu că nu pot face probe. Nu există duș. Eu sunt obișnuită după ce fac baie în mare să fac duș și să intru în așternuturile din hotelul de cinci stele. Nu știu ce o să se întâmple. Singurul lucru pe care îl voi face este să mănânc cocos. Vreau să stau până slăbesc zece kg. (...) Sunt foarte nebună de fel. Când intru în competiție, cumva toate lucrurile se schimbă. Nu mai am nici mamă, nici tată, nimic. Este ultimul reality la care particip”, a declarat Vica Blochina înainte de experiența Survivor.

Gheboasă a bătut palma cu Pro TV pentru a face parte din concursul Survivor România 2023: „Plec de la bine, spre rău. Mă duc la Survivor pentru experiență, apoi că simt că mă descurc bine la probe. Asta cu dușul, cu mâncarea, le-am pierdut de mult. Dacă mă ia foamea undeva, mă opresc acolo. Am început deja să mă opresc ca să micșorez stomacul. La Survivor suntem supraviețuitori până la moarte. Eu am venit din noroi, să vezi ce fac la Survivor. Sper să dau tot ce am mai bun și să nu vă întâlniți cu versiunea 2.0. Sunt foarte obraznic în unele cazuri și aș vrea să nu ajung în punctul ăla.”

