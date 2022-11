Experiența unei cititoare cu reducerile de la Lidl: Greșeala a fost a mea, dar o poate păți oricine: Cum am plătit preț întreg pentru un produs cu preț redus / foto

Nu este prima dat când cititorii ne scriu despre anumite situații cu prețurile de la Lidl. În urmă cu o lună, v-am relatat cazul unei femei care ne-a spus că a mers să cumpere șnițele de la Lidl. Acestea erau reduse cu 30%, rezultând prețul de 7,69 lei. Abia când a ajuns acasă, clienta a văzut, pe bonul fiscal, că a dat mult mai mult pe șnițele, adică 15 lei. Vedeți aici articolul: https://www.dcnews.ro/surpriza-neplacuta-cu-preturile-de-la-lidl-pentru-o-clienta-abia-cand-a-ajuns-acasa-a-vazut-ce-s-a-intamplat-foto_891090.html

Acum, o altă cititoare ne-a scris că a mers la Lidl și a cumpărat o salată cu prețul redus cu 30%. Când s-a uitat pe bonul fiscal, salata fusese scanată la preț întreg.

„Am fost să cumpăr o salată din Lidl, cu preț redus cu 30%, adică în loc de 5.99 lei, costa acum 4,19 lei. Am scanat singură produsul și, după ce am achitat, am văzut pe bon că am plătit prețul întreg pentru salată. Am vorbit cu un angajat pentru a-mi spune ce s-a întâmplat și mi-a zis că am scanat alt cod de bare, punga de salată având două coduri de bare - unul mic pe care scria reducerea și unul foarte mare, cu prețul inițial. Iar tendința omului obosit, după o zi de muncă, este să scaneze codul mare, nu cel mic. Sau în orice caz, nu ești atent la ce cod de bare este pe pungă, pur și simplu treci produsul prin aparatul de scanat.

Într-adevăr, greșeala a fost a mea, dar m-am gândit să atrag atenția pentru că poate oamenii nu sunt mereu atenți la ce cod de bare scanează, fiind două. Iar atunci când oamenii sunt obosiți, se grăbesc și cumpără mai multe produse se pot produce confuzii. Am primit diferența de bani, dar vorbim de un principiu. Nu aș numi-o țeapă pentru că, într-adevăr, eu am greșit, dar ideea este că produsele cu două coduri de bare, atunci când sunt la reducere, pot duce la astfel de situații”, ne-a scris cititoarea DC News.

Iată imaginile:

O investigație sub acoperire făcută în fermele de pui din Germania, care aprovizionează magazinele Lidl, arată imagini înfiorătoare cu pui deformați, răniți și murdari, pui care cresc repede și cu defecte.

„Raportul de investigație a fost înregistrat în ultimele luni ale anului 2022 și arată violența unor muncitori, cum ar fi un operator care sacrifică pui bolnavi răsucindu-le gâtul și lovindu-i. Puii acestui producător sunt prezenți în rafturile supermarketurilor Lidl. Aceste fapte sunt presupuse încălcări ale legislației germane privind bunăstarea animalelor.

Videoclipul dezvăluie și condițiile insalubre în care trăiesc animalele. Au fost înregistrate imagini cu un operator care urinează în interiorul fermei, fapt care prezintă un risc pentru siguranța alimentară. La fel ca și conviețuirea acestor păsări cu cadavrele altor găini și comportamentul canibal. Păsările pot fi observate în agonie, cu infecții, bolnave sau cu deformări grave care le împiedică să se miște și să acceseze hrană și apă.

Selecția genetică a puilor de carne se concentrează pe creșterea într-un ritm accelerat, cu obiectivul de a crește rapid masa musculară. Rasele de pui cu creștere rapidă sunt predispuse la boli congenitale grave pe care industria le numește „boli de producție” despre care consumatorii știu puțin sau nimic. Printre acestea se numără boala dungilor albe, ceea ce înseamnă că pieptul are o valoare nutritivă mai proastă: mai puține proteine ​​și mai multe grăsimi”. Vedeți continuarea aici.

