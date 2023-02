Exercițiul naval al Africii de Sud cu Rusia și China ridică alarma occidentală

Puterile mondiale luptă pentru influența în Africa, pe fondul aprofundării tensiunilor globale rezultate din războiul din Ucraina și a unei poziții din ce în ce mai agresive chineze față de Taiwanul auto-condus.

Unii analiştii au spus că găzduirea exerciţiului Mosi II care va dura 10 zile și coincide cu aniversarea unui an de la invazia Ucrainei de către Moscova, la 24 februarie, este o strategie riscantă.

”Aceste exerciții vor fi un paratrăsnet”, a spus Steven Gruzd, de la Institutul de Afaceri Internaționale din Africa de Sud.

Africa de Sud declară că menține o poziție neutră față de conflictul din Ucraina și s-a abținut de la votul unei rezoluții ONU anul trecut prin care se condamnă Rusia.

Indicând exerciții similare pe care le-a desfășurat cu alți parteneri internaționali, inclusiv unul cu Franța în noiembrie, a respins criticile.

The ANC government will host Exercise Mosi II, the combined maritime exercise with the navy of South Africa, Russia, & China, off the coast of KwaZulu-Natal from 17-25 February 2023.



The exercise coincides with the anniversary of Russia’s invasion of Ukraine on 24 February 2022. pic.twitter.com/mWkTIf8Rtr