Eugen Tomac îl susține pe Luca Niculescu și face un apel către partidele politice

Europarlamentarul Eugen Tomac. Sursa: Agerpres

Europarlamentarul Eugen Tomac, prima propunere făcută de președintele Nicușor Dan pentru funcția de premier după demiterea Cabinetului Bolojan prin moțiune de cenzură, a transmis marți că votul pentru viitorul Guvern Luca Niculescu reprezintă mai mult decât un simplu angajament politic.

Eugen Tomac a spus că a devenit "o obligaţie patriotică" votul pentru cabinetul Luca Niculescu. De asemenea, Eugen Tomac i-a urat succes premierului desemnat, luni, Luca Niculescu.

Îi urez mult succes premierului desemnat, Luca Niculescu! România trebuie să iasă cu bine din această criză politică. Cetăţenii aşteaptă de la clasa politică asumare, nu calcule. Un vot pentru viitorul Guvern este mai mult decât un angajament politic - a devenit o obligaţie patriotică, a scris, pe contul său de Facebook, Eugen Tomac.

Eugen Tomac, desemnat premier de președintele Nicușor Dan, pe 4 iunie

Amintim că pe 4 iunie, preşedintele Nicuşor Dan l-a desemnat pe europarlamentarul Eugen Tomac candidat la funcţia de prim-ministru.

Dar, pe 14 iunie, la zece zile de la desemnare, Eugen Tomac şi-a depus mandatul, fiind în imposibilitatea de a forma o majoritate guvernamentală.

Apoi, președintele Nicușor Dan l-a desemnat pe Adrian Veștea, pe 14 iunie 2026. Guvernul propus de acesta a fost respins de Parlament pe 22 iunie 2026. Siegfried Mureșan a fost desemnat pe 17 septembrie 2026. De asemenea, cabinetul său nu a obținut votul de învestitură la 30 septembrie, înregistrând mai puține voturi ca Veștea. Amintim că Guvernul Bolojan a fost demis de Parlament pe 5 mai și funcționează de atunci în regim de interimat, cu atribuții limitate.

Luca Niculescu, desemnat premier de președintele Nicușor Dan, luni seară

Pe 5 octombrie 2026, Nicuşor Dan l-a desemnat pe Luca Niculescu, secretar de stat în MAE, să formeze Guvernul.

Luca Niculescu, fost ambasador al României la Paris, are și o pasiune mai puțin cunoscută: fotbalul, fiind un suporter declarat al unei echipe.

Cine este Luca Niculescu, desemnat premier de Nicușor Dan



Fost redactor-șef al RFI România și realizator de emisiuni dedicate politicii externe, Luca Niculescu a fost numit ambasador al României în Franța în 2016, funcție pe care a ocupat-o timp de șase ani.



Luca Niculescu a fost Secretar de Stat în cadrul Ministerul Afacerilor Externe și Coordonator Național pentru procesul de aderare a României la Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE), în septembrie 2022.

Între 2016 - 2022, Luca Niculescu a fost Ambasador extraordinar şi plenipotențiar al României în Franța, Principatul Monaco și Principatul Andorra. Din această funcție, a reprezentat de asemenea România în relație cu organizațiile internaționale cu sediul la Paris, în special OCDE și Organizația Internațională a Francofoniei. A fost, totodată, Președinte al Grupului Ambasadorilor Francofoni din Franța (GAFF) între 2019-2022.

Luca Niculescu a avut o carieră și în presă



Între 1992 și 2016, Luca Niculescu a fost jurnalist. Redactor-șef al postului de radio RFI România, precum și realizator de emisiuni la mai multe televiziuni: Money Channel, TVR 1, Digi24. Specializat mai ales în relații internațională, a avut timp de cinci ani, o rubrică săptămânală în Dilema Veche. A fost, în același timp, corespondent permanent în România pentru mass-media din Franța (France Info, France Culture, France Inter, TV5 și cotidianul Libération).

Absolvent al Facultății de Jurnalism și Științele Comunicării din cadrul Universității din București (1995), este titular al unui master în Jurnalism European, la Centrul Universitar pentru Jurnalism, Strasbourg (1996). Luca Niculescu s-a născut la 25 aprilie 1971, la București.

Premii și distincții:

2023: Legiunea de onoare în grad de Comandor, conferită de Președintele Republicii franceze

2022: Crucea Regală a României, conferită de Majestatea Sa Custodele Coroanei

2019: Ordinul Artelor și Literelor, în grad de Comandor, decernat de Ministerul Francez al Culturii

2015: Ordinul „Meritul Cultural” în grad de Cavaler, decernat de Președintele României postului RFI România

2012: „Medalia pentru Loialitate”, decernată de Casa Regală a României

2010: „Jurnalistul European al Anului”, premiu decernat de Institutul European din România

2008 și 2011: Premiul Asociației Profesioniștilor de Televiziune din România pentru cel mai bun talk-show

Diplomatul Luca Niculescu și legătura cu fotbalul

Luca Niculescu are și o pasiune mai puțin cunoscută: fotbalul, fiind un suporter declarat al unei echipe.



În perioada 2016-2022, Luca Niculescu a fost Ambasador extraordinar şi plenipotenţiar al României în Franţa, Principatul Monaco şi Principatul Andorra. Din această funcţie, a reprezentat România în relaţia cu organizaţiile internaţionale ce au sediul la Paris, în special Organizaţia pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică (OCDE) şi Organizaţia Internaţională a Francofoniei (OIF).

În anul 2016, Luca Niculescu a întâmpinat delegația României la Paris, înaintea partidei de deschidere de la EURO 2016, chiar împotriva Franței, meci pierdut de ”tricolori”.

Ce echipă susținea Luca Niculescu



La acea vreme, premierul desemnat de Nicușor Dan a discutat despre legătura sa cu fotbalul. Luca Niculescu a recunoscut că a fost un suporter înfocat al Craiovei Maxima, fapt pe care puțini îl cunosc despre el.