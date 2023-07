„Este inadmisibil”. Andreea Raicu, probleme cu Wizz Air. Prin ce a trecut vedeta la întoarcerea din Italia

„Hai să vă povestesc mai în detaliu aventura prin care am trecut acum două seri, când zborul meu @wizzair de la Bergamo la București s-a transformat într-un adevărat scenariu absurd.

Seara a început relativ inofensiv. Ne-au anunțat că a întârziat zborul - o oră, apoi încă o oră, apoi încă jumătate de oră. Într-un final ne-au urcat în autobuzul care ne-a dus la avion. Am ajuns - jumătate de oră ne-au lăsat să așteptăm în față, după care, fără nicio explicație, ne-au întors în aeroport unde am mai așteptat o jumătate de oră înghesuiți într-un hol îngust, fără aer. Ne-au trimis din nou în terminal, am mai așteptat și acolo jumătate de oră fără să știm nimic, pentru ca într-un final să ni se spună să ne luăm bagajele și să ne înregistrăm la un ghișeu pentru indicații ulterioare”, a povestit Andreea Raicu.

Vedeta a criticat modul în care operatorul low-cost Wizz Air a gestionat problemele întâmpinate de aeronava care trebuia să o aducă din Italia spre România. Ea a spus că personalul de la ghișeu nu a oferit nicio soluție după anularea zborului, iar pasagerii au fost nevoiți să se descurce pe cont propriu.

„La ghișeu nu am primit nicio soluție și cei mai mulți oameni s-au văzut nevoiți să se descurce singuri. Nu am avut unde să dormim, nu ni s-au găsit zboruri imediate, ci după 2-3 zile. Era ora 4 dimineața, tot în aeroport.

Eu nu mă pot plânge. Am resurse, am găsit variante. Doar că în avion erau mulți oameni în vârstă, oameni cu copii mici, oameni veniți din vacanțe în care și-au cheltuit toate resursele, oameni care veneau să-și vadă familia în România pentru doar câteva zile, oameni cărora deja le mai fusese anulat un zbor @wizzair.

Felul cum a fost tratată și gestionată această situație este inadmisibil! Ai senzația că tu nu contezi deloc, pare că nimănui nu-i pasă. Lipsa de considerație față de oameni e ceea ce m-a frapat, nu anularea în sine a zborului.

@wizzair, această situație nu e de ieri, de azi. De ce este nevoie ca să schimbați ceva?”, a mai scris Andreea Raicu pe Instagram.

