"Erau atât de normale și de firești cu noi!". Valentina Fătu, despre actrițele Stela Popescu și Cristina Stamate: Au fost niște cucoane

"Cristina Stamate era fascinantă. Și unde i-am descoperit eu ca oameni frumoși pe marii actori s-a întâmplat în turnee, care scot tot ce-i mai rău din om. Dar oamenii aceștia s-au comportat cu noi exemplar. Eu nu am avut sentimentul că stau lângă niște persoane care vor să trăiască în turnul lor de fildeș și în zona aceasta elevată a marilor artiști, în care foarte greu ți se permite să ajungi! Nu!

Cristina Stamate și Stela Popescu erau cu noi atât de normale și de firești! Și, când aveam fericirea să fie amândouă în același spectacol cu noi, era nemaipomenit de frumos. Discuțiile noastre erau interminabile. La cabină, ne întrebam mereu una pe alta: "Ce mai gătim, fetelor?". Îți dădeau sentimentul că aparții locului, era o comuniune, schimbam rețete…", a declarat Valentina Fătu, pentru viva.ro.

"Au fost niște cucoane"

"Doamna Cristina avea un farmec aparte. Avea o minte sclipitoare și o memorie extraordinară. Sfaturile lor despre teatru erau date cu atâta delicatețe și întotdeauna nu de față cu toată lumea. Mă mai lua într-un colț și îmi spunea: "Vezi acolo, eu aș face altfel". Și, același sistem îl avea și doamna Stela Popescu. Nu făceau observațiile de față cu toată lumea.

Au fost niște cucoane, iar eu pe ele toate le-am adorat. În ziua de azi, mă mai duc la doamna Boby, o mare scenografă, care a făcut show-rile mari cu Tudor Vornicu. Toate cucoane! De la ele am învățat și combinații vestimentare. Aveau un stil aparte", mai spune actrița Valentina Fătu.

"Am poze cu amândouă din Israel, din turnee. De fiecare dată, mergeam în piața din Tel Aviv, o piață cu de toate. Doamna Cristina avea un frate în Israel și ne lua și pe noi. Totdeauna, și ea și doamna Stela mai luau cu ele câte un coleg, dacă erau invitate în oraș, după spectacol, de prieteni. Am fost amprentată emoțional de ele, mă gândesc mereu la ele. Am lucruri de la ele, lucruri la care mă uit, pe care mi-e drag să le păstrez. Am amintirile acestea toate…", spune actrița.

"Doamna Cristina avea o fragilitate care mă impresiona enorm"

"Țin minte că, la un moment dat, am plecat cu doamna Cristina, la o plimbare. Câteodată, era ca un copil. Avea o fragilitate de mă impresiona enorm. Simțeam că trebuie să fiu acolo să fac ceva, să îi fiu sprijin. Și, într-o zi, l-am luat pe soțul meu și am zis să mergem la munte cu ea. Pe drum, ne-a spus că ea nu a fost niciodată pe acolo. Era un drum banal. Ne-a spus că nu prea a fost așa să viziteze…

Spunea: "Pentru că eu am fost numai în turnee, de la București direct la destinație". Și atunci am hotărât pe loc. Ne-am dus spre Sighișoara. A fost ceva spontan. Am zis inițial, că mergem până la munte și ne întoarcem. Așa era ideea mea. Ne-am dat seama că ar fi splendid să rămânem acolo", povestește Valentina Fătu.

